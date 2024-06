SEK beendet Einsatz in Monheim: 45-Jähriger in Psychiatrie gebracht

In Monheim hat die Polizei eine Bedrohungslage erfolgreich beendet und dabei einen 45-jährigen Mann überwältigt. Der Mann wurde bei der Aktion leicht verletzt. Er sollte ursprünglich am Donnerstag einer psychiatrischen Behandlung zugeführt werden, hatte sich jedoch in seinem Haus verschanzt und Drohungen ausgesprochen, wie die Polizei in Mettmann mitteilte.

Da nicht auszuschließen war, dass der Mann bewaffnet sein könnte, wurden Spezialkräfte der Polizei angefordert. Nach mehreren Stunden gelang es diesen, den Mann festzunehmen. Anschließend wurde er zwangsweise in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

mit dpa