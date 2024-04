Betrugsfall in Monheim am Rhein: Seniorin eiskalt ausgetrickst

Ein Betrüger hat am Donnerstagvormittag eine 82-jährige Frau in Monheim (Kreis Mettmann) getäuscht und Goldschmuck entwendet. Der Vorfall ereignete sich am 18. April 2024, als ein Mann sich fälschlicherweise als Bekannter des verstorbenen Ehemannes der Seniorin ausgab.

Gegen 10.30 Uhr wurde die 82-jährige Dame vor ihrem Fenster von dem Täter angesprochen. Dieser gab vor, ein Bekannter ihres verstorbenen Gatten zu sein. Durch geschickte Gesprächsführung gelang es ihm, Einlass in die Wohnung zu erhalten. Während des Besuchs lenkte der Betrüger die Frau ab und stahl ihren Goldschmuck. Er verließ daraufhin die Wohnung in eine unbekannte Richtung.

Die Bestohlene bemerkte den Diebstahl erst später und rief die Polizei. Die Beamten nahmen umgehend die Ermittlungen auf und übergaben den Fall an die Kriminalpolizei. Mit diesem aktuellen Fall möchte die Polizei die Bürgerinnen und Bürger sensibilisieren und zur Vorsicht mahnen.

>> Schwerer Motorradunfall in Wülfrath: Rettungshubschrauber im Einsatz <<

Die Polizei warnt vor ähnlichen Betrugsmethoden

Die Polizei rät dringend, keine unbekannten Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. In der Regel kündigen sich Stadtwerke, Telekommunikationsanbieter und Handwerksbetriebe vor einem Hausbesuch an. Die Polizei empfiehlt, immer einen Dienstausweis zu verlangen, wobei auch dieser gefälscht sein könnte.

Im Zweifelsfall sollten Angehörige oder Bekannte kontaktiert oder direkt die Polizei gerufen werden, falls jemand unter einem Vorwand Zutritt begehrt.

>> Flaggen-Verbot bei der NRW-Polizei: So neutral zeigen die Beamten sich während der EM 2024 <<

Kriminalprävention berät am Info-Mobil in Monheim und Haan

Um Senioren, aber auch alle anderen interessierten Bürger, so persönlich wie möglich beraten zu können, kommt das Info-Mobil der Kriminalprävention nächste Woche nach Monheim am Rhein und Haan. Dabei gehen die Beamten auch auch ausführlich auf Fragen wie „Wie kann ich mich vor Telefonbetrügerinnen und -betrügern schützen?“ ein.

Hier die kommenden Termine des Info-Mobils in der Übersicht:

Mittwoch, 24. April 2024, Monheim am Rhein – von 10 bis 12 Uhr am Rathausplatz

– von 10 bis 12 Uhr am Rathausplatz Donnerstag, 25. April 2024, Haan – im Zeitraum von 10 bis 12 Uhr am Neuen Markt

Unterstützt werden die Präventionsexpertinnen und -experten durch die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!) und den jeweiligen Bezirksdienstbeamtinnen und -beamten.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.