NRW-Polizei zeigt sich neutral und ohne Flagge bei EM

Während der bevorstehenden Fußball-Europameisterschaft in NRW werden an Polizistinnen und Polizisten sowie an ihren Streifenwagen keine Deutschlandfahnen oder andere Fansymbole sichtbar sein. Ein Sprecher des NRW-Innenministeriums erklärte gegenüber der Deutschen Presse-Agentur, dass die Polizei NRW wie auch bei früheren Europa- und Weltmeisterschaften politisch neutral auftreten werde. Ihr Ziel sei es, sich vor allem weltoffen, professionell und bürgernah zu präsentieren. Dies solle dazu beitragen, internationale Gäste willkommen zu heißen und ein positives Bild von der deutschen Polizei zu vermitteln.

Eine entsprechende Verfügung oder ähnliche Maßnahmen seitens des Innenministeriums seien nicht geplant, da dies in der Vergangenheit selbstverständlich gewesen sei. Es gibt unterschiedliche Regelungen in den Bundesländern.

Berliner Polizeipräsidentin veranlasste Flaggen-Verbot

Die Frage, ob die Polizei während der Fußball-EM Deutschlandfähnchen zeigen darf, hatte kürzlich in Berlin zu Diskussionen geführt. Die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slowik erklärte in einem Interview mit dem „Tagesspiegel“, dass es während der Fußball-EM in Berlin nicht gestattet sein werde, Deutschlandfahnen an Streifenwagen anzubringen. Man sei der Neutralität verpflichtet und werde sich bei einem solchen internationalen Sportereignis mit Gästen aus aller Welt selbstverständlich absolut unparteiisch zeigen.

mit dpa