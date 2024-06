Schwerer Verkehrsunfall in Düsseldorf: Kradfahrer verletzt

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich Mittwochnachmittag in Düsseldorf-Hassels. Ein 75-jähriger Kradfahrer wurde lebensgefährlich verletzt, als er von einem Pkw während eines Abbiegevorgangs erfasst wurde. Er musste umgehend ins Krankenhaus gebracht werden.

Der Unfall trug sich zu, als der Senior auf der Further Straße in Richtung der Kreuzung Am Schönenkamp/Further Straße unterwegs war. Beim Linksabbiegen stieß sein Kleinkraftrad mit dem Citroen einer 40-jährigen Bedburgerin zusammen, die von rechts kam. Durch die Kollision wurde der Citroen weiter gegen einen Mercedes geschleudert, der von einem 28-jährigen Düsseldorfer gesteuert wurde und sich auf einer Linksabbiegerspur befand.

Düsseldorf: Kradfahrer erleidet schwere Verletzungen

Während der Kradfahrer schwere Verletzungen erlitt, wurden die Insassen des Citroen, darunter ein einjähriges Mädchen, zwei Senioren und die Fahrerin, durch den Schock ambulant behandelt. Der Mercedes-Fahrer kam mit dem Schrecken davon.

Die Unfallstelle war über Stunden für die Verkehrsunfallaufnahme gesperrt, wodurch auch eine nahegelegene Autobahnausfahrt betroffen war. Die Polizei führte umfangreiche Untersuchungen durch, um die genaue Unfallursache, insbesondere die Ampelschaltung zum Unfallzeitpunkt, zu klären.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.