Schockmoment auf der A40 am Dienstagnachmittag, dem 4. Juni 2024: Ein 19-jähriger Fahrer aus Grefrath verlor die Kontrolle über seinen PKW, nachdem er in einen Überholvorgang involviert war. Der Unfall ereignete sich kurz hinter der Anschlussstelle Kerken in Fahrtrichtung Venlo, als sein Mini beim Versuch, einen Sprinter und einen LKW zu überholen, mit dem Sprinter kollidierte. Der Mini geriet daraufhin ins Schleudern, prallte gegen den LKW und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die Kollision führte zu erheblichen Verletzungen bei den Insassen des Minis. Zwei 19-Jährige, darunter der Fahrer und sein Beifahrer, sowie ein 18-jähriger Insasse mussten in Krankenhäuser eingeliefert werden. Der Beifahrer war so schwer verletzt, dass ein Rettungshubschrauber angefordert wurde. Der 37-jährige LKW-Fahrer aus Belgien erlitt nur leichte Verletzungen.

A40 in beide Richtungen vollgesperrt

Der Unfall hatte auch Auswirkungen auf den Verkehr, da die Autobahn für Bergungsarbeiten in beiden Richtungen für zwei Stunden voll gesperrt werden musste.

Der Unfallhergang wird weiterhin untersucht. Die Polizei versucht derzeit, die genauen Umstände zu rekonstruieren. Der Sprinter, den ein 66-jähriger Niederländer steuerte, war in den Unfall involviert, als er vor dem Mini ausscherte und einen Überholvorgang einleitete. Es kam zu einer leichten Berührung, die den folgenschweren Unfall auslöste.

Die Wucht des Aufpralls führte zu weiteren Schäden. Nicht nur die Fahrzeuge wurden schwer beschädigt, sondern auch die Infrastruktur erlitt Schäden. Die Mittelschutzplanke wurde durch den Aufprall des Sattelzugs in die Gegenfahrspur gedrückt. Die Autobahnpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich zu melden.

