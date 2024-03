Samstags in der Elephant Bar: Die besten Fotos vom 16. März

Düsseldorf-News

Samstags in der Elephant Bar: Die schönsten Momente und besten Fotos vom 16. März

17. März 2024

Immer nach vorne, immer breit grinsend, immer noch ein Cocktail für den letzten Schluck: In der Elephant Bar gaben die Nachtschwärmer am Samstag wieder Vollgas. Die schönsten Schnappschüsse der Nacht liefern wir euch in unserer Galerie.