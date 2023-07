Samstags in der Elephant Bar: Die Foto-Highlights vom 22. Juli

Pflichtbesuch in der Düsseldorfer Altstadt: die Elephant Bar präsentiert sich immer wieder im besten Licht und sorgt für einen unvergesslichen Abend nach dem nächsten. Auch an diesem Samstag war hier wieder einiges los, wie auch unser Fotograf festgestellt hat. Seine schönsten Bilder findet ihr in der Galerie. Viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<