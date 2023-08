„Rock gegen Rechts“ – Düsseldorfer „Umsonst & Draußen“ am 19. August gegen Rassismus

Am 19. August wird es wieder laut im Düsseldorfer Volksgarten. Dann wird die Ballonwiese Austragungsort des „Umsonst & Draußen“-Festivals „Rock gegen Rechts“. Seit 2013 schon ist das Festival im Volksgarten zu Gast und hat sich längst etabliert.

Ab 14 Uhr geht es los. Neben sieben Künstlern und Bands werden auch viele Informationsstände, Ausstellungen und Beiträge zum Thema Rassismus aufgebaut sein. So erhalten Initiativen und Gruppen die Möglichkeit, sich einer größeren Öffentlichkeit mit ihrer Arbeit vorzustellen. Unter anderem sind die Flüchtlingsinitiative Stay!, amnesty international oder auch die DGB Jugendvor Ort.

Veranstalter Thomas Reucher erklärt vorab: „Gerade in Zeiten, in denen eine in Teilen offen rassistische Positionen vertretende Partei wie selbstverständlich in Parlamenten sitzt und auch in Nordrhein-Westfalen zweistellige Umfragewerte erzielt, erscheint es uns – im Sinne einer offenen und toleranten Stadtgesellschaft – dringend nötig, dass alle demokratischen Kräfte an einem Strang ziehen und sich dem nicht mehr zu ignorierenden Rechtsruck entschlossen entgegen stellen.“

Diese Künstler sind bei „Rock gegen Rechts“ im Düsseldorfer Volksgarten

Sieben Künstler und Bands stehen am Samstag, den 19. August auf der Bühne. Das ist das Line-Up:

Mia Morgan (Indie-Pop)

Waving The Guns (Hip Hop)

Östro 430 (Punk)

Joseph Boys (Punk)

Figur Lemur (Hip Hop/Pop)

The Vageenas (Punk)

Lina Kramer (Singer Songwriter)

So kommt ihr zum „Rock gegen Rechts“ in den Düsseldorfer Volksgarten

Ihr müsst zur Haltestelle Oberbilk. Dies schafft ihr am besten mit der S1 oder den beiden U-Bahnen U77 und U79. Ihr könnt alternativ auch bis zur Haltestelle Volksgarten fahren mit der S6 oder der U79. Auch die U74 fährt zum Oberbilker U-Bahnhof. Wollt ihr mit dem Bus anreisen, nutzt die 721 oder die 722 bis zur Haltestelle Karl-Geusen-Straße.

Wollt ihr mit dem Auto anreisen, fahrt am besten über die A46 und nutzt die Ausfahrt Universität/Zentrum und fahrt auf die Werstener Straße. Vor der ersten Ampel fahrt ihr dann rechts auf An den großen Banden/Stoffler Kapellenweg, von dort müsst ihr nur noch den Schildern folgen bis zur Ballonwiese.

Von der Innenstadt aus fahrt ihr am besten über die Witzelstraße, dann biegt ihr links in An den großen Banden ein. Wer an der Mitsubishi Electric Hall parken will, sollte dran denken, dass die Benutzung grundsätzlich kostenpflichtig ist.

So könnt ihr für „Rock gegen Rechts“ spenden

Da das Festival umsonst ist, finanziert es sich durch Fördergelder und Spenden. Wenn ihr möchtet, dass das Festival auch in Zukunft stattfindet, könnt ihr euch hier beteiligen und findet darüber hinaus noch viele weitere Informationen.