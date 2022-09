Düsseldorf

„Wheel Of Vision“ in Düsseldorf: Riesenrad am Burgplatz eröffnet am 21. Oktober 2022

15. September 2022

Düsseldorf ist bald wieder um eine seiner populärsten Attraktionen reicher: Auch 2022 dürft ihr euch am Burgplatz auf das Riesenrad "Wheel of Vision" wagen und einen atemberaubenden Blick auf die Altstadt, den Rhein und das gegenüberliegende Oberkassel werfen.