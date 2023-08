„Rhine Clean Up“ 2023 in Düsseldorf startet im September – dieses Topmodel packt mit an

Vor rund fünf Jahren wurde die Initiative „Rhine Clean Up“ gegründet, um zu verhindern, dass noch mehr Müll im Meer landet. Denn auch der Rhein trägt als größter Fluss Deutschlands entscheidend dazu bei, dass über seine vermüllten Ufer Dreck und Fremdkörper in die Meere gelangen.

In diesem Jahr werden am bundesweiten Aktionstag, den 9. September, die Ufer von 26 Flüssen in Deutschland durch Freiwillige vom Müll befreit. So auch der Rhein in Düsseldorf. Was müssen Interessierte tun, um an diesem Tag helfen zu können? Wo und wann startet die Aktion, was muss man beachten? Alle Antworten auf diese Fragen findet ihr hier.

„Rhine Clean Up“ 2023 in Düsseldorf: So funktioniert die Aktion

In diesem Jahr findet der Aktionstag am Samstag, den 9. September, statt. Das Besondere daran: jeder kann mitmachen. Bis zu 8000 Teilnehmer werden in Düsseldorf erwartet, bundesweit bis zu 50.000.

Klar ist: Je mehr Teilnehmer, desto mehr Müll kann gesammelt werden. Den Rekord hält bislang das Jahr 2021 , als nach eigenen Angaben 350 Tonnen gewogen wurden.

Aktuell suche man noch nach Teams, die eine Verantwortung je nach Sammelbereich übernehmen. Genauer gehe es um die Materialausgabe vor Ort wie Greifzangen, Handschuhe, Mülltüten und Co., die übrigens allesamt von den Organisatoren gestellt werden. Anmelden kann man sich auf der Website.

Das ist neu beim „Rhine Clean Up“ 2023 in Düsseldorf

Erstmals wird in diesem Jahr in Düsseldorf nicht nur am Rhein, sondern auch an der Düssel Müll gesammelt. An diesem Samstag wird das Thema Sauberkeit an Flüssen also sichtbarer denn je.

Wo und wann findet der „Rhine Clean Up“ in Düsseldorf statt?

Die Clean Ups finden an verschiedenen Standorten entlang des Rheins und der Düssel statt. Beispielsweise startet die Müllsammelaktion auf den Oberkasseler Rheinwiesen am Samstag, 10 Uhr, am Abgang der Rheinkirmes. Die Aktionen dauern zwischen zwei und drei Stunden.

Interessierte können sich hier anmelden.

Topmodel Anna Hiltrop ist Botschafterin des „Rhine Clean Up“

Auch auf prominente Unterstützung kann die Initiative zählen: Topmodel Anna Hiltrop wirkt bereits seit mehreren Jahren als Botschafterin der Organisation mit. Gemeinsam mit TV-Hundetrainer Martin Rütter und 140 Freiwilligen sammelte sie zuletzt beim „Hunde Clean Up“ in Köln über 410 Kilo Müll am Rheinufer. Denn: Auch Tiere leiden unter den vermüllten Flussufern.

Auch Hiltrop ist beim „Rhine Clean Up“ am 9. September in Düsseldorf dabei. Das bestätigte Joachim Umbach, Initiator der Aktion, Tonight News. Anna Hiltrop packt im Team Hyatt Medienhafen mit an. Helfer werden aktuell noch gesucht, anmelden könnt ihr euch hier.

