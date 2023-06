RheinRiff Düsseldorf am Samstag: Fotos der „Opening“-Party am 10. Juni

Ein perfekter Tag am Strand: Die große Opening Party vom Rheinriff lockte zahlreiche Düsseldorfer auf das Areal Böhler. Foto: Tonight News / Alexander Kersten Die größte Surfhalle der Welt weckte das Interesse, die dazugehörige Party konnte sich hören und sehen lassen. Foto: Tonight News / Alexander Kersten Ab 22 Uhr wurde hier bis tief in die Nacht gefeiert, getanzt und getrunken. Foto: Tonight News / Alexander Kersten Die Temperaturen waren schweißtreibend, die Atmosphäre ausgelassen. Foto: Tonight News / Alexander Kersten Diese Band sorgte für die passende Stimmung. Foto: Tonight News / Alexander Kersten Wir zeigen euch alle Foto-Highlights vom "Grand Opening" am 10. Juni 2023. Viel Spaß! Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten Foto: Tonight News / Alexander Kersten

Mit über 9000 Quadratmetern ist das RheinRiff auf dem Areal Böhler in Düsseldorf eine wahrliche beeindruckende Location geworden. Davon durften sich am Samstag zahlreiche Besucher beim „Grand Opening“ selbst überzeugen. In der Outdoor-Area gab’s kühle Drinks, Füße im Sand und den perfekten Sonnenuntergang obendrauf. So schön kann der Sommer in Düsseldorf sein!

Unser Fotograf zeigt euch die besten Bilder des Tages in der Bilderstrecke. Ihr seid selbst neugierig geworden? Hier findet ihr weitere Bilder und Infos zu Düsseldorfs neuestem Top Spot:

