Rather Markt in Düsseldorf: Straßensperrung während Fahrbahnsanierung

Im Rahmen der Sommerbaustellen 2022 in Düsseldorf wird von Mittwoch, 13. Juli, bis einschließlich Freitag, 5. August, die Fahrbahn der Straße Rather Markt instandgesetzt. Die Arbeiter erneuern die Asphalttrag- und die Asphaltdeckschicht. Für die Instandsetzungsarbeiten muss die Straße Rather Markt für den Kraftfahrzeugverkehr voll gesperrt werden. Eine Umleitung über die Liliencronstraße ist ausgeschildert.

Der Zugang zu den Hauseingängen ist zu jeder Zeit möglich, ebenso wie die Zufahrt für Rettungsfahrzeuge. Die Anliegerinnen und Anlieger wurden vorab mittels Anliegerschreiben über die Bauarbeiten informiert.

Die Gesamtfläche, die saniert wird, beträgt rund 900 Quadratmeter. Die Kosten für die Sanierung belaufen sich insgesamt auf rund 140.000 Euro.

>> Düsseldorfer Sommerbaustellen: Radweg-Ausbau und Straßen-Optimierung im Fokus <<