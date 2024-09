Pützchens Markt 2024: Fahrgeschäfte, Feuerwerk, Parken - alle Infos

Wie immer findet am zweiten Wochenende im September Pützchens Markt in Bonn statt. Der zweitgrößte Jahrmarkt der Region lockt jährlich über eine Million Besucher zum Volksfest und verspricht auch 2024 wieder eine Menge Attraktionen und Spaß für Groß und Klein. Wir zeigen, was euch bei Pützchens Markt in diesem Jahr erwartet.

Wann findet der Pützchens Markt in Bonn statt?

Der Jahrmarkt ist in diesem Jahr vom Freitag, dem 6. September, bis zum Dienstag, dem 10. September, in Bonn vor Ort. Dann sind auf einer Fläche von rund 80.000 Quadratmetern wieder um die 170 Geschäfte verteilt. Erstmals in Bonn dabei ist die Achterbahn „Euro Coaster“.

Wo findet die Kirmes in Bonn statt?

Namensgebend war der Pützchens Markt in Beuel. Daher wird auch der Jahrmarkt in Beuel im Stadtteil Pützchen auf dem Markt stattfinden.

Wie sind die Öffnungszeiten?

So hat Pützchens Markt in Bonn zwischen dem 6. und 10. September geöffnet:

Freitag, 6. September 2024: 12 bis 3 Uhr

Samstag, 7. September 2024: 12 bis 3 Uhr

Sonntag, 8. September 2024: 10 bis 1 Uhr

Montag, 9. September 2024: 12 bis 1 Uhr

Dienstag, 10. September 2024: 12 bis 24 Uhr

Welche Fahrgeschäfte sind in Bonn dabei?

Insgesamt 170 Geschäfte präsentieren sich in diesem Jahr bei Pützchens Markt. Neben zahlreichen Ständen, die Süßes und Herzhaftes im Programm haben, wird es auch wieder jede Menge Fahrgeschäfte geben.

Zu den Highlights gehören unter anderem die Achterbahn Höllenblitz als Neuheit in Bonn, die Wildwasserbahn „Rio Rapidos“, das riesige Schwungrad Playball und die beliebte Chaosfabrik. Insgesamt vermeldet die Stadt Bonn sieben Platzneuheiten – Adrenalin-Freunde finden also viel zu tun.

Das sind die Neuheiten auf dem Pützchens Markt:

Höllenblitz (Indoor-Achterbahn)

Playball (Fahrgeschäft)

Rio Rapidos (Wildwasserbahn)

Robotix 2 (Fahrgeschäft)

Feueralarm (Laufgeschäft)

Chaosfabrik (Laufgeschäft)

Entertainer (Fahrgeschäft)

Und auch auf diese Fahrgeschäfte dürft ihr euch unter anderem freuen:

Feuer und Eis (Achterbahn)

Wilde Maus (Achterbahn)

Autoscooter

Break Dance

Fortress Tower (Freiwallturm)

Geister Tempel

Hawaii Swing

Hopser Disco Fieber

Intoxx

Aeronaut (Kettenhochflieger)

Konga

Frisbee (Kettenhochschaukel)

Nessy

Booster Maxxx (Propeller)

Europa-Riesenrad

Shake Ghost Rider

Voo Doo Jumper

Wellenflieger Taumler

Wann ist das Feuerwerk?

Wie immer wird das Feuerwerk den krönenden Abschluss von Pützchens Markt bilden und am letzten Abend stattfinden – also am Dienstag, 10. September, ab 22 Uhr.

Welche Bands sind dabei?

Neben den vielen Fahrgeschäften sind natürlich auch wieder viele Bands und Musiker beim Volksfest dabei. Eröffnet wird die Kirmes um 15 Uhr von der Band „Rabaue“ sowie die „Gulaschkapell“. Zwei Tage später treten dann am „Rheinischen Abend“, der zum siebten Mal ausgetragen wird, weitere Künstler auf.

Wann ist der „Rheinische Abend“?

Der „Rheinische Abend“ findet inzwischen seit 2017 regelmäßig bei Pützchens Markt statt und steigt am Sonntag, 8. September 2024. Ab 18 Uhr ging es in der Bayernfesthalle auf Pützchens Markt los. Der Eintritt ist frei.



Anfahrt und Parken

Wie bereits in der Vergangenheit bieten die Stadtwerke Bonn und die Rhein-Sieg-Verkehrsgesellschaft auch in diesem Jahr wieder vergünstigte Sonderlinien und Zusatzfahrten an. Nutzt vom Bonner Hauptbahnhof die Sonderlinie E mit den Buslinien 537, 608, 609 und 604, die direkt zum Pützchens Markt fahren.

Wer mit dem Auto kommt, nutzt am besten folgende Adresse: Marktwiesen Pützchen, 53229 Bonn-Beuel. Falls ihr mit dem Auto anreist, müsst ihr die A59 nutzen und dann bei der Abfahrt Bonn-Pützchen raus. Dann sind es nur noch wenige Minuten mit dem Auto bis zum Rummel.

Vor Ort stehen kostenpflichtige Parkplätze zur Verfügung. Sie sind auf dem Lageplan ausgewiesen und vor Ort ausgeschildert.

