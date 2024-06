Petit Départ in Düsseldorf: 96 Kids qualifizieren sich für Kö-Finale

Was für ein fulminantes Finale der Vorrunde! Am Samstag, den 8. Juni, verwandelte sich die Bezirkssportanlage an der Schorlemerstraße in eine echte Rennstrecke für kleine Radchampions. 150 Kinder meldeten sich für den Wettbewerb an, um sich die letzten 24 heißbegehrten Startplätze für das große Finale zu sichern. Natürlich ging dabei niemand leer aus: Ein schickes T-Shirt, eine glänzende Medaille und für die Besten obendrauf noch ein duftender Blumenstrauß auf dem Siegertreppchen – da war das breite Gewinnergrinsen gesichert.

Der Petit Départ richtete sich dieses Jahr an Kinder der Jahrgänge 2012 bis 2015. Hier konnten die kleinen Radsportler ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen und gleichzeitig jede Menge Spaß haben. In drei spannenden Disziplinen – dem Zeitfahren, dem Sprinttest und dem Hindernisparcours – wurde um die Wette gestrampelt. Und damit alle die gleichen Chancen hatten, waren Rennräder strikt verboten und Helmpflicht angesagt.

Insgesamt gab es dieses Jahr vier Vorrundenwettbewerbe: Rath (11. Mai), Stockum (18. Mai), Holthausen (1. Juni) und Oberkassel (6. Juni) sahen 600 kleine Rennfahrer in Aktion. Bewertet wurde in zwei Altersklassen, also für die Jahrgänge 2012/2013 und 2014/2015, und natürlich getrennt nach Mädchen und Jungen. Die jeweils sechs Besten jeder Klasse sicherten sich einen Platz im Finale. So kämpfen nun insgesamt 96 Kinder um den Gesamtsieg im Rahmen des Radrennens „Rund um die Kö“, das am Sonntag, den 11. August, stattfindet.

Rückblick: So überreichte OB Keller den Pokal an Nachwuchsradler im Vorjahr

Organisiert wird der Kinderradwettbewerb Petit Départ vom Amt für Soziales und Jugend, und ausgerichtet von der SG Radschläger Düsseldorf 1970 e. V. – eine tolle Aktion für alle kleinen und großen Radfans!