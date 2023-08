Radrennen „Rund um die Kö“ in Düsseldorf: OB Keller überreicht Pokal an Nachwuchsradler

Mit viel Enthusiasmus waren am Sonntag, 13. August, 96 Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren am Werk, als sie ihre Radrennen um den Gesamtsieg beim Kinderradwettbewerb Petit Départ bestritten.

Der Nachwuchs trat in zwei Einlagerennen beim traditionsreichen Radrennen „Rund um die Kö“ gegeneinander an und erntete viel Applaus von den Zuschauern entlang der Strecke auf Düsseldorfs Prachtstraße. So konnte sich jeder der Finalteilnehmer als Sieger fühlen. Die drei Besten einer jeden Wertungsklasse wurden durch Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller mit einem Pokal und einem Blumenstrauß ausgezeichnet.

>> Düsseldorf am Sonntag: Radrennen „Rund um die Kö“ gibt Vollgas <<

Die Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2013 und 2014 ermittelten in drei Runden über jeweils 1,4 Kilometer ihre Sieger. Bei den Mädchen hatte Lena Bernhardt die Nase vorn. Bei den Jungen siegte Jan Mauricio Greinus Navarette. Die Jahrgänge 2011 und 2012 hatten fünf Runden zu absolvieren. Bei den Mädchen siegte hier Valerie von Tettau. Schnellster bei den Jungen war Jakob Heibel.

„Rund um die Kö“ vereint 600 Kinder auf der Strecke

„Was die Jungen und Mädchen hier bei ihren Finalrennen auf der Kö gezeigt habe, finde ich toll: Sie sind alle mit Spaß und Leidenschaft an den Start gegangen. Die gesamte Veranstaltungsreihe Petit Départ mit ihren vier Veranstaltungen im Vorfeld ist jedes Jahr aufs Neue auch ein Gewinn für den Radsport-Nachwuchs in Düsseldorf“, sagte Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller.

Mit dem Wettbewerb, der vom Amt für Soziales und Jugend in Kooperation mit der SG Radschläger Düsseldorf 1970 e. V. ausgerichtet wurde, haben Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren (Jahrgänge 2011 bis 2014) das Fahrradfahren als Sport kennengelernt. Dabei stand stets die Freude an der Bewegung im Vordergrund. Bei den vier Qualifikationsveranstaltungen konnten die Teilnehmenden in drei Disziplinen – Zeitfahrrennen, Sprinttest und Hindernisparcours – ihre Ausdauer, Schnelligkeit und Geschicklichkeit unter Beweis stellen.

Damit jeder die gleichen Chancen hatte, waren beim Petit Départ keine Rennräder erlaubt. Darüber hinaus bestand Helmpflicht. Die Vorausscheidungen fanden in Oberkassel (29. April), Rath (6. Mai), Holthausen (13. Mai) und Stockum (20. Mai) statt. Insgesamt nahmen 600 Kinder an der Kinderradserie Petit Départ teil. Alle Kinder erhielten eine Medaille und wurden mit einem Veranstaltungs-T-Shirt ausgestattet.