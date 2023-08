„Oper am Rhein für alle!“ 2023 in Düsseldorf: Alle Infos zum kostenlosen Open-Air-Event am Rhein

Am 2. September 2023 heißt es in Düsseldorf zum Spielzeitauftakt wieder: „Oper am Rhein für alle“. Zum vierten Mal findet das Konzert unter freiem Himmel in Düsseldorf statt, zum ersten Mal im Rheinpark Golzheim. Was euch erwartet, erfahrt ihr hier.

Wann ist „Oper am Rhein für alle“ 2023 in Düsseldorf?

Das Event findet am Samstag, 2. September statt. Dann lädt die Deutsche Oper am Rhein gemeinsam mit D.Live Familien und Freunde in den Rheinpark Golzheim.

Einlass : 17.30 Uhr

: 17.30 Uhr Konzertbeginn : 19 Uhr

: 19 Uhr Konzertende: 22 Uhr

Wo findet „Oper am Rhein für alle“ 2023 statt?

Das Open-Air-Event findet am selben Veranstaltungsort wie das Alltours Open-Air-Kino statt: auf der Rheinwiese in Golzheim.

Adresse: Robert-Lehr-Ufer 3, 40474 Düsseldorf

Wo sitzt man bei „Oper am Rhein für alle“?

Zuschauer können es sich auf den Plätzen vor der Bühne bequem machen, eine Reservierung ist allerdings nicht möglich. Weitaus mehr Publikum findet auf den umliegenden Wiesen Platz: Auf mitgebrachten Picknick­decken und Campingstühlen darf es zum Sonnenuntergang auf den Wiesen des Parks den Opernmelodien lauschen – mit direktem Blick auf den Rhein.

Ein Weinzelt, Getränkewagen und verschiedene Foodtrucks bieten zudem ein breit gefächertes Gastronomieangebot.

Das „Oper am Rhein für alle!“-Programm 2023

Unter der musikalischen Leitung von Generalmusikdirektor Axel Kober präsentieren elf Solistinnen und Solisten, der Chor der Deutschen Oper am Rhein und die Düsseldorfer Symphoniker, die bereits beim Lichterfest Benrath 2023 ihr Können bewiesen, Höhepunkte aus zehn verschiedenen Opern. Den Künstlern wird eine 200 Quadratmeter große Open-Air-Bühne geboten, aufgebaut auf den Wiesen des Rheinparks Golzheim. Übertragen wird über zwei LED-Wände. Es moderiert Götz Alsmann.

Das Programm im Überblick:

Düsseldorfer Symphoniker: Guillaume Tell von Gioachino Rossini (1792-1868) – Ouvertüre

Anke Krabbe: „Sombre forêt“ von Arie der Mathilde

Konu Kim: „Asile héréditaire… Amis, amis, secondez ma vengeance“ von Arie des Arnold

Lavinia Dames, Anke Krabbe: Blumenduett Lakmé – Mallika – „Sous le dôme épais“ von Léo Delibes (1836-1891)

Eduardo Aladrén: Carmen Arie des Don José – „La fleur que tu m’avais jetée“ – Arie des Don José von Georges Bizet (1838-1875)

Elena Sancho Pereg, Mara Guseynova, Alexandra Yangel, Lavinia Dames, Anke Krabbe, Eduardo Aladrén: Parsifal – Szene der Blumenmädchen „Hier! Hier war das Tosen!“ von Richard Wagner (1813-1883)

Konu Kim, Bogdan Baciu: „Les Pêcheurs des perles“ – „Au fond du temple saint“ – Duett Nadir – Zurga von Georges Bizet

Elena Sancho Pereg: Rigoletto „Caro nome“ – Arie der Gilda – von Giuseppe Verdi (1813-1901)

Konu Kim, Herrenchor der Deutschen Oper am Rhein: „Ella mi fu rapita… Parmi veder le lagrime“ – Arie des Duca di Mantova

Elena Sancho Pereg, Ramona Zaharia, Konu Kim, Bogdan Baciu: „Bella figlia dell’amore“ – Quartett Gilda – Maddalena – Duca – Rigoletto

Ramona Zaharia: Samson et Dalila – „Mon cœur s’ouvre à ta voix“ von Camille Saint-Saëns (1835-1921)

Chor der Deutschen Oper am Rhein: Macbeth „Che faceste? Dite su!“ – Chor der Hexen von Giuseppe Verdi

Ewa Vesin: Nabucco – „Anch’io dischiuso un giorno“ – Arie der Abigaille

Chor der Deutschen Oper am Rhein: „Va pensiero“ – Gefangenenchor

Bogdan Baciu: Andrea Chénier – „Nemico della patria“ – Arie des Gérard von Umberto Giordano (1867-1948)

Eduardo Aladrén, Ewa Vesin: „Vicino a te s’acqueta“ – Duett Andrea Chénier – Maddalena

Nähere Infos findet ihr auf der Website operamrhein.de.

Passend dazu: Hier gibt es kostenlose Kulturveranstaltungen sowie Museen, Galerien und Co. ohne Eintritt in Düsseldorf.

Anfahrt: Wie komme ich zu „Oper am Rhein für alle“ hin?

Mit der Bahn gelangt ihr über die U78 und U79 zur nahegelegenen Haltestelle Ergo-Platz/Klever Straße. Von dort erreicht ihr den Rheinpark innerhalb von fünf bis zehn Gehminuten.

Für Autofahrer stehen einige Parkplätze am Joseph-Beuys-Ufer zur Verfügung. Dennoch raten die Veranstalter von der Anreise mit dem Auto ab, da zeitgleich die Camping-Messe Caravan Salon 2023 in Düsseldorf stattfindet. Weitere Parkmöglichkeiten und Park&Ride-Optionen findet ihr in unserer Übersicht.