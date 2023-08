Düsseldorf

So schön leuchtet das Schloss Benrath zum Lichterfest 2023 – die schönsten Fotos des Events

2. August 2023

Bunte Lichter, klassische Musik von den Düsseldorfer Symphonikern in den Ohren, gemütliches Picknick am Spiegelweiher – das Lichtfest auf Schloss Benrath zieht auch 2023 wieder tausende Besucher in seinen Bann. Die schönsten Fotos der Feierlichkeit findet ihr hier!