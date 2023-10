Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Fatman Scoop lässt die „Old but Gold“ im Stahlwerk bouncen – alle Fotos

29. Oktober 2023

Am letzten Wochenende im Oktober ließ es die "Old but Gold" nochmal gehörig im Stahlwerk krachen: Hip Hop-Legende Fatman Scoop gab live on Stage alles, um der bestens aufgelegten Partymeute einzuheizen. Unser Fotograf zeigt euch das Spektakel aus nächster Nähe.