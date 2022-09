Nachtresidenz Düsseldorf: Club öffnet mit einer Ü30-Party im Oktober die Türen

Fünfeinhalb Monate nach dem Deckeneinsturz gibt es wieder gute Nachrichten von der Düsseldorfer Nachtresidenz: Nach den Corporate Events im September stehen jetzt auch die ersten Party-Termine fest – und das gleich mit einer Premiere: Am 22. Oktober findet nach 22 Jahren zum ersten Mal eine Ü30-Party in der Location statt.

Ende August konnte Geschäftsführer Marcel Oelbracht noch kein genaues Datum für die öffentlichen Partys nennen. Termine wie Halloween und Silvester standen im Raum, doch jetzt geht es schon früher los! In der frisch renovierten Resi können die Ü30-Gäste am 22. Oktober feiern. Genaue Veranstaltungs-Infos folgen in den nächsten Tagen, doch das erste Feedback sei laut dem Gastronom super.

Und ist genau das, was er und sein Team nach den letzten Monaten gut gebrauchen können.

Nachtresidenz Düsseldorf: So geht es mit den Partys weiter

Rückblick: Gerade einmal drei Wochen hatte die Nachtresidenz nach einer langen Corona-Pause wieder geöffnet, als in der Nacht zum 27. März 2022 nach dem Auftritt von Rapper Bausa ein Teil der Decke einstürzte und vier Personen verletzte. Seitdem waren die Türen wieder geschlossen. Wie es zu dem Einsturz genau kommen konnte, ist nach wie vor unklar. Die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft ermittelt gegen eine mutmaßlich verantwortliche Person aus einem Bauunternehmen, das kurz zuvor an der Decke gearbeitet hatte. Die Vorwürfe: Baugefährdung und fahrlässige Körperverletzung. Ein möglicher Prozess könnte sich über mehrere Jahre ziehen. Sollte die Resi in der Zeit nicht öffnen können, befürchtete Betreiber Marcel Oelbracht Anfang August, hätte dieses schwerwiegende Konsequenzen für den weiteren Betrieb.

Zum Glück sieht die Welt ein paar Wochen später anders aus, denn die Nachtresidenz darf die Türen öffnen. Aufgrund der entstandenen Schäden waren Sanierungen und Renovierungen mit einem mittleren sechsstelligen Betrag notwendig, die der Club-Chef jetzt durchgeführt hat. Und zwar auf eigene Kosten, da die Schuldfrage nicht geklärt ist.

Nachtresidenz Düsseldorf: Halloween und Silvester 2022 sind denkbar

Doch jetzt will Marcel Oelbracht mit seinen Team nach vorne blicken. Am 22. Oktober sollen alle Bereiche der Nachtresidenz geöffnet werden, neue DJs sind mit an Bord. Auch Halloween steht fest im Eventkalender der Resi. Und was kommt danach? Hier hält sich der Unternehmer noch bedeckt: „Wir müssen natürlich wirtschaftlich handeln, doch wenn es passt, werden natürlich weitere Partys folgen!“