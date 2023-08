MTV Musik Week findet im Herbst wieder in Düsseldorf statt – mit Fokus auf 50 Jahre Hip-Hop

Im vergangenen Jahr fanden die MTV Europe Music Awards, kurz EMA, in Düsseldorf statt. Die NRW-Landeshauptstadt war Anfang November im Ausnahmezustand, eine Woche lang gab es viel Spektakel rund um die Preisverleihung. Mit vielen unterschiedlichen Events wurden die EMAs begleitet, rund 50 verschiedene Veranstaltungen in den Tagen rund um die Awards stimmten die Musikfans entsprechend ein.

Nun finden die EMAs in diesem Jahr zwar in Frankreich, genauer gesagt in Paris, statt, dennoch wird auch Düsseldorf wieder Teil des Events sein. Denn vom 27. Oktober bis zum 5. November heißt es wieder: MTV presents Music Week Düsseldorf. Erneut soll es eine Vielzahl von Veranstaltungen in Düsseldorf geben, diesmal vor allem mit Blick auf das Genre Hip-Hop.

Denn in diesem Jahr feiert der Hip-Hop seinen 50. Geburtstag. Es war Kool DJ Herc, der erstmals als DJ 1973 nur den Beat eines Stücks wiederholte, anstatt das gesamte Stück zu spielen. Darauf montierte er weitere Beats, was damals noch als Beatjuggling bezeichnet wurde. Zum 50-jährigen Jubiläum wird es in diesem Jahr viele Schwerpunkte zum Thema Hip-Hop geben.

MTV Musik Week 2023 in Düsseldorf: Erste Events bereits veröffentlicht

So sind bereits die ersten Veranstaltungen festgezurrt. Am 29. Oktober sowie am 5. November wird im „me and all Hotel“ an der Immermannstraße der MTV Breakfast Club stattfinden. Gänzlich anderes Programm bietet der PSD Bank Dome am 27. Oktober. Dann gibt es den „J-Rave AkibaClub – Spookomi Edition“, eine Party mit Electro aus Japan mit DJs aus Tokio und von der Manga-Messe Dokomi. Natürlich ist hier auch Cosplay nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich gern gesehen.

Ebenfalls im Zuge der MTV Musik Week wird in der Mitsubishi Electric Halle am 29. Oktober „Die Late Crime Show – Die lange Nacht des True Crime 2023“ stattfinden. Zu Gast sind die Größen aus dem True-Crime-Bereich, die dort auf der Bühne Einblicke in neueste Fälle geben.

Dass die Wahl erneut auf Düsseldorf fiel, lag wohl am guten Eindruck, den die Stadt im vergangenen Jahr weltweit hinterlassen habe, erklärt Albert Schilcher, SVP Talent & Music International bei MTV, im Gespräch mit der „Rheinischen Post“.