MTV EMAs Pre-Party: alle Fotos aus der Nachtresidenz

Können sich mehr als sehen lassen: die Gäste in der Nachtresi. Ausgehen mit Stil. Das sieht nach einer erfolgreichen Nacht aus.

Feiern in bester Gesellschaft und das mit Blick auf die MTV EMAs am Sonntag, 13. November in Düsseldorf. Bei der Pre-Party zum Mega-Musik-Event wurde in der Nachtresidenz mit Alle Farben und Topic feat. Cookies & Cream gefeiert. Wir zeigen euch die schönsten Fotos der Nacht.

