Motorradunfall in Neuss: Fahrer nach Kollision schwer verletzt

Ein Motorradfahrer aus Düsseldorf erlitt bei einem Crash in Neuss schwere Verletzungen. Der 22-Jährige war am Donnerstag gegen 18.20 Uhr auf dem Kirmesplatz am Derendorfweg unterwegs, als er mit einem Fahrschulauto kollidierte. Nach Angaben des Fahrers aus Düsseldorf bemerkte er den von rechts kommenden Ford Focus der Fahrschule zu spät. Eine Vollbremsung führte zum Blockieren seines Vorderrades und zum Sturz. Es wird berichtet, dass der Motorradfahrer kurz vor dem Unfall mit einem ‚Wheelie‘ experimentiert hatte, bei dem nur das Hinterrad Bodenkontakt hat.

Ein Rettungsteam brachte den verletzten Fahrer umgehend in ein Krankenhaus. Sowohl der 17-jährige Fahrschüler als auch sein 57-jähriger Fahrlehrer aus Neuss blieben bei dem Vorfall unversehrt. An den Fahrzeugen entstand durch den Zusammenstoß erheblicher Sachschaden. Die weiterführenden Untersuchungen des Unfallhergangs liegen nun beim Verkehrskommissariat 1 in Neuss.

Dieser Beitrag ist mit Hilfe künstlicher Intelligenz erstellt und von einem Redaktionsmitglied nachbearbeitet worden.