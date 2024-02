Düsseldorf-News

„Moms Out“ in Düsseldorf: Jetzt erobern die Mamas die Nachtresidenz – das steckt hinter dem neuen Party-Format

28. Februar 2024

Neue Zielgruppe für die Clubs: Die Mütter erobern aktuell die Tanzflächen der Republik. Neben der erfolgreichen Partyreihe "Mama geht tanzen" geht jetzt ein weiteres Event-Format an den Start. Wer hinter "Moms Out" steckt und was ihr über die Premiere am 1. März in der Düsseldorfer Nachtresidenz wissen müsst, verraten wir euch hier.