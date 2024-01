Messe boot 2024 in Düsseldorf: So luxuriös sieht es auf einer 11-Mio-Dollar-Yacht aus

Endlich wieder „boot“ in Düsseldorf: Zwischen den unzähligen Luxusyachten der Wassersportmesse, ragte in diesem Jahr eine Yacht ganz besonders heraus. Während des Rundgangs durfte unsere Social-Media-Koryphäe Julia Former auf einem der Highlights der Messe vorbeischauen: die über 11 Millionen Dollar teure Luxusyacht, die Princess 95 X, lässt selbst Yacht-Profis staunen. Die Bilder der Yacht findet ihr in der oben verlinkten Galerie!

Natürlich ist die Yacht nur ein kleiner, wenn auch spektakulärer Teil des „boot“: Unzählige weitere Wassergefährte, skurrile Wassersporttrends und über 1500 Aussteller locken seit dem 20. Januar 2024 in die Hallen der Messe Düsseldorf. Zahlreiche weitere Eindrücke der Messe, von Meerjungfrauen im Wassertank bis zur genialen Kajak-Strecke, findet ihr hier!

Natürlich wurde nach dem Start der boot am Samstag auch ordentlich gefeiert: Die Strandpiraten waren auf einem grandiosen Gig im Rheinriff, der größten Surfhalle der Welt, in Düsseldorf zu sehen. Unser Fotograf war vor Ort und hat die schönsten Momente der Afterparty zur boot für euch festgehalten.

Wer noch will: Die Messe hat noch bis einschließlich Sonntag, 28. Januar 2024, für euch geöffnet. Alle Infos findet ihr in unserem großen Special:

