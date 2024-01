Düsseldorf: News & aktuelle Nachrichten

Afterparty zur „boot“ am Samstag, 20. Januar: So feierten die Strandpiraten im Rheinriff – alle Fotos

21. Januar 2024

Wer nach dem Besuch der Messe "boot" in Düsseldorf noch Energie in den Beinen hatte, der wurde im Rheinriff von den Strandpiraten nochmal gehörig gefordert: Beste Beats sorgten bis tief in die Nacht hinein für Stimmung und ausgeleierte Beine. Wir zeigen die Bilder!