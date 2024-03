Sub Düsseldorf: Feiern im Altstadt-Club – alle Location-Infos

Zum Feiern in den Keller gehen: Das Sub in Düsseldorf ist aus dem Nachtleben der Stadt nicht mehr wegzudenken und gerade beim jüngeren Publikum sehr beliebt.

Dabei feiern vor allem Studenten und Schüler regelmäßig in der Location. Der Kellerclub auf der Bolkerstraße inmitten der Düsseldorfer Altstadt bietet leicht industriellen Charme, getanzt wird zu Party Classics, Urban Hits und House-Musik. Ausgelassene Stimmung, kühle Drinks und gut gelaunte Gäste: Der Flirt-Faktor ist hier entsprechend hoch.

Das sind die Öffnungszeiten

Montag: Geschlossen

Dienstag: Geschlossen

Mittwoch: 21 bis 5 Uhr

Donnerstag: Geschlossen

Freitag: 21 bis 5 Uhr

Samstag: 21 bis 5 Uhr

Sonntag: Geschlossen

Eintritt, Preise und Getränkekarte

Freunde einer gepflegten Happy Hour kommen an allen Öffnungstagen von 21 bis 23 Uhr in den Genuss. In diesem Zeitraum gilt „2 for 1“.

Mittwochssubbing: Jede Woche ist hier Bergfest

Seit über 15 Jahren absoluter Kult unterhalb der Woche: Jede Woche zelebrieren die Sub-Fans das sogenannte „Mittwochssubbing“ als beste Möglichkeit unterhalb der Woche bis in die Puppen zu Tanzen und zu Flirten. Auch am Mittwoch startet der Abend mit einer Happy Hour bis 23 Uhr.

Die Partyfotos vom Düsseldorfer Sub findet ihr hier

Unsere Fotografen sind regelmäßig vor Ort – immer auf der Suche nach tollen Motiven. Die Galerien gibt es hier. Und so wurde an einem der letzten Wochenenden gefeiert: „Who’s!? im Sub – alle Fotos!

Tipps für die Anfahrt

Da das Sub inmitten der Altstadt auf der Bolkerstraße liegt, ist die Anfahrt mit dem Auto eher nicht zu empfehlen. Die nächsten Parkhäuser finden sich am „CONTIPARK Tiefgarage Altstadt Rheinufer“ und direkt an der Kunstsammlung in der „Tiefgarage Grabbeplatz“ – die Anreise zu Fuß ist etwas länger. Immerhin: Beide Parkhäuser haben rund um die Uhr geöffnet.

Mit den Öffentlichen Verkehrsmitteln steuert ihr den U-Bahnhof an der Heinrich-Heine-Allee an.

Kontakt und weitere Infos

Reservierungen können telefonisch unter der 0151 – 517 276 58 angefragt werden.

Adresse: Sub Düsseldorf, Bolkerstraße 14, 40213 Düsseldorf

Email: info@sub-duesseldorf.de

Hier findet ihr die Homepage vom Sub. Zusätzlich findet ihr das Sub auf Facebook und Instagram.