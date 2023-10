Gänseessen bis Weihnachtsmarkt: Neue Weinbar in Düsseldorf-Kaiserswerth hat große Pläne

Spannende Neuigkeiten aus der Düsseldorfer Gastroszene: In Kaiserswerth könnte mit der Weinbar Schlossallee ein neuer Place-to-be entstehen, der gleich mehrere spannende Ideen unter einem Dach vereint. Los geht es bereits am Donnerstag, dem 9. November.

Als Inhaber von Münchhausen Catering betreibt Dietrich Ahrens bereits eine Vielzahl von Veranstaltungsorten, darunter auch die Rennbahn Grafenberg und den Alten Bahnhof Gerresheim. Mit der Weinbar Schlossallee 1 hat er sich nun aber einen ganz besonderen Wunsch erfüllt.

Ahrens, der in Angermund lebt, erzählt begeistert: „Ich wollte schon immer etwas Besonderes in meiner unmittelbaren Nachbarschaft schaffen, genau dort wo ich mit meiner Familie zuhause bin.“ Beruflich verbringt Ahrens viel Zeit im Auto – dank dieser neuen Herausforderung in Kaiserswerth soll sich das nun ändern. Hier kann er zu seiner großen Freude sogar mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren, erklärt der erfahrene Koch.

Schlossallee 1 lädt am 9. November zum Grand Opening

Die neue Location Schlossallee 1, das ehemalige Steinroth, eröffnet zunächst mit einer Afterwork-Weinbar. Ab dem 9. November erwarten euch an der Kalkumer Schlossallee jeden Donnerstag von 17 bis 23 Uhr nicht nur erlesene Weine, sondern auch ein Kulturprogramm mit Live-Musik, Kunstausstellungen, DJ-Sets, Gänseessen und einem Weihnachtsmarkt.

Ahrens verspricht: „Wenn vor allem meine Nachbarschaft – also die Bewohner von Kaiserswerth, Angermund und Wittlaer – den Weg zur Schlossallee 1 findet, haben wir noch viele spannende Projekte in petto.“

Schlossallee 1 als neue Event-Location in Düsseldorf

Wie in allen Ahrens-geführten Locations, so auch in der Schlossallee 1, stehen die Räumlichkeiten für Hochzeiten, private Feiern und Firmen-Events zur Verfügung. Sein Team bietet einen umfassenden Full-Service – von Catering über Dekoration bis hin zum Entertainment.

Sobald ein Termin festgelegt wurde, könnt ihr sogar an einem Testessen teilnehmen – perfekt zur Vorbereitung und weiteren Planung der Feier. Zusätzlich besteht die Gelegenheit, eine Vielzahl der kooperierenden Dienstleister vor Ort kennenzulernen. Weitere Infos findet ihr auf der Homepage schlossallee-eins.de.

Adresse: Kalkumer Schlossallee 1, 40489 Düsseldorf