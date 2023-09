Reinhardt’s in Düsseldorf: Feine Küche ohne Allüren – mitten in Pempelfort

Lust auf feine Küche – aber ohne Allüren? Dann ist das Reinhardt’s Restaurant in Düsseldorf womöglich genau das Richtige für euch. Die Location befindet sich zwar unmittelbar an einer trubeligen Kreuzung in Pempelfort – schafft es aber dennoch, von Anfang an in ihren kulinarischen Bann zu ziehen.

Das Reinhardts wurde 2013, damals noch auf Gut Moschenhof in Ludenberg, von Michael Reinhardt gegründet. Seit März 2023 befindet sich die Location im Herzen Düsseldorfs, in den ehemaligen Räumlichkeiten des Karl’s. Ein Hingucker: das Separee mit gestapelten Paletten, bestückt mit Weinflaschen. Das erwartet euch bei einem Besuch der Brasserie.

Michael Reinhardt war Küchenchef im Breidenbacher Hof Düsseldorf

Michael Reinhardt (50), geboren in Mecklenburg-Vorpommern, ist ein Meisterkoch, der sich auf die französische Küche spezialisiert hat. Er kombiniert traditionelle französische Gerichte mit Einflüssen aus der ganzen Welt.

Reinhardt war nach seiner Ausbildung im Restaurant Tannenhof in Münster unter anderem Jungkoch im Victorian Düsseldorf an der Kö, Küchenchef im Hotel Vier Jahreszeiten in St. Peter Ording und im Breidenbacher Hof Düsseldorf – und hat sich so Schritt für Schritt einen Namen in der Gastro-Szene erarbeitet.

Trotz seines beachtlichen Werdegangs möchte er sich nicht nur auf ein Publikum beschränken, das sich ohnehin mit exquisiter Küche auskennt: „Wir heißen jeden in unserem Restaurant herzlich willkommen“, so Reinhardt. Es sei unter anderem gewollt, keine Tischdecken auf den Tischen zu legen, um die Atmosphäre etwas lockerer zu gestalten. Das sei ihm wichtig.

Scheint, als wäre ihm dieses Ziel aufgegangen, denn bei einem Besuch fällt auf, dass hier tatsächlich jedermann Platz nimmt: Von zwei jungen Freundinnen, die einen Wein und dazu eine Käseplatte genießen, über eine kleine Familienfeier im Separee bis zu einer gesitteten Ü60-Freundestruppe ist hier wohl jede Interessengruppe vertreten.

Speisekarte im Reinhardt’s Restaurant

Aus der offenen Küche servieren euch die zaubernden Hände feine Interpretationen einer klassischen Brasserie mit modernen Crossover-Einflüssen aus der ganzen Welt. Zu den beliebtesten Speisen gehören:

Original Wiener Schnitzel

Oldenburger Landente mit Cassis-Rotkohl und Serviettenknödel

Reinhardt‘s Fischsuppe nach Art einer Bouillabaisse

Jahrgangssardinen aus der Bretagne mit Brioche und gesalzener Butter

Hummersuppe nach altem Geheimrezept

Artischocke mit Sauce Rouille

Mousse au Chocolat

Übrigens: Das Reinhardt’s Restaurant ist ebenso bekannt für das beliebte Gänseessen im Winter.

Das kostet ein Abend im Reinhardt’s Restaurant

Die Preisspanne beläuft sich zwischen 10 bis 16 Euro für Vorspeisen, wie dem Rote-Bete-Carpaccio, und 24 bis 45 Euro für Hauptgerichte, wie der Oldenburger Landente mit Cassis-Rotkohl und Serviettenknödel. Ein 3-Gang-Überraschungsmenü gibt es für 45 Euro pro Person.

Desserts, wie das Zitronensorbet und die Mousse au Chocolat, kosten euch zwischen 7 und 12 Euro, eine herzhafte Käseplatte zum Absacker gibt es ab 15 Euro.

So schmeckt es im Reinhardt’s in Pempelfort

Beim Besuch wurde das Überraschungsmenü „Menu Carte Blanche du Chef“ empfohlen. Geboten wurde eine Auswahl an eingelegtem Gemüse und Oliven aus der Provence, ein Rote-Bete-Carpaccio mit karamellisiertem Ziegenkäse aus Frankreich, ein zarter, in Gin gebeizter Bio-Lachs mit Gurken-Kimchi und eine schmackhafte Bisque de Homard (Hummersuppe nach altem Geheimrezept).

Der Hauptakteur des Menüs war jeweils Reinhardt‘s Fischsuppe nach Art einer Bouillabaisse und ein Original Wiener Schnitzel in Butter gebraten, präsentiert mit lauwarmem Kartoffel-Gurkensalat und Preiselbeeren. Für genau dieses knusprige Kalbsschnitzel ist Micheal Reinhardt übrigens seit seiner Zeit als Küchenchef im Breidenbacher Hof weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt – zu Recht.

Zum süßen Abschluss standen Crème Brûlée, Zwetschgenröster, Zitronensorbet mit Vodka und Mousse au Chocolat zur Wahl.

Man merkt, hier stehen Kenner und Könner guter Küche hinterm Herd. Hochpreisige und besondere Zutaten finden sich in jedem Gericht, der Service ist ohne Mäkel und das Ambiente gemütlich-elegant – das Preisleistungsverhältnis stimmt grundsätzlich. Gehobelte Rote Bete mit (leider) zu wenig Ziegenkäse für 16 Euro als Vorspeisengericht sind allerdings doch recht teuer.

Öffnungszeiten und Adresse

Die Location bietet Platz für etwa 60 Gäste. Im Sommer kann man auch auf der Außenterrasse speisen. Hier findet ihr das Reinhardt’s:

Adresse: Schloßstraße 82, 40477 Düsseldorf

Geöffnet hat das Reinhardt’s dienstags bis samstags von 17.30 bis 23 Uhr.