„Wie in Texas“: Warum das „Smoke“ BBQ-Fans von weit her nach Düsseldorf pilgern lässt

Mitten im Stadtteil Lichtenbroich – zwischen Autohäusern, Unternehmen und Großhandel – weht ein Hauch von texanischem Flair durch Düsseldorf. Um genau zu sein, ein Hauch von Southern Style Barbecue: das Smoke BBQ-Restaurant. Die Aufschrift auf den Flaggen vor der Outdoor-Location locken die Gäste bereits mit dem passenden Slogan: „Smoke Meat Everyday.“

Tonight News hat dem Smokehouse einen Besuch abgestattet und Julian Freitag, einen der beiden Geschäftsführer, getroffen. Dabei wurde deutlich, warum das Konzept so viele Gäste von weit her lockt.

Smoke BBQ Düsseldorf: Ein Outdoor-Smokehouse – mitten in Lichtenbroich

Freitag führt das Geschäft gemeinsam mit Philipp „Pyro“ Klages, der das Smoke BBQ 2019 im Düsseldorfer Norden eröffnete. „Seine Eltern lebten für ein Jahrzehnt in Houston, Texas“, erklärt Freitag. Die Leidenschaft für das texanische Barbecue wurde Klages somit in die Wiege gelegt. „Alles fing mit einem Foodtruck an, den Philipp hier parken und somit das BBQ vorbereiten konnte.“ Irgendwann kamen die Kunden schließlich eher zum Truck als umgekehrt – und „aus drei Tischen wurden plötzlich mehr als 30.“

Auf einem 800 Quadratmeter großen Outdoor-Areal kann seither authentisches BBQ genossen werden. Dabei versprühte der Platz im Gewerbegebiet vorher kaum amerikanisches Flair. „Unser Vermieter lagerte hier unter anderem alte Militärfahrzeuge und Gegenstände, die man sonst auf dem Recyclinghof verwerten würde.“ Doch heute ist davon nichts mehr zu sehen.

Selbstgebauter Smoker lockt hungrige Gäste ins Düsseldorfer Smoke BBQ

Das Team hat das Areal in eine Location verwandelt, die besonders BBQ-Fans entgegenkommt: Der Sitzbereich ist überdacht und mit rustikalen Holztischen und Bänken (und Platz für 150 Gästen) bestückt. Die Theke und Küche sind hinter einer schwarzen Holzbarrikade versteckt. Hier und da finden sich Graffitis. „Ein Hingucker“ sei außerdem der selbstgebaute Smoker und die Feuerplätze unter freiem Himmel, betont Freitag.

„Mittlerweile haben wir und unsere Gäste den Standort liebgewinnen können, denn hier ist ungestörter Genuss kein Problem“, führt Freitag weiter aus. Ein positiver Nebeneffekt: Der Rauch vom Smoker lockt Gäste als erster Appetitmacher in die Location. Anwohner, die sich an dem Geruch stören könnten, findet man hier nicht.

Smoke-Geschäftsführer ist gelernter Jurist

„Ich bin eigentlich studierter Jurist“, erzählt Freitag beinahe beiläufig. Der Zufall entschied darüber, dass der Düsseldorfer heute gemeinsam mit Klages das Geschäft leitet. „2015 habe ich ein Foodtruck-Festival besucht – und die Vorstellung, auch so etwas als mein Eigen nennen zu können, gefiel mir.“ Freitag reiste gemeinsam mit einem Kumpel nach Texas, um mehr über das Thema BBQ zu erfahren. „Was ich dort erlebte, prägte mein Leben fortan.“

Heute darf sich der Akademiker offiziell Pitmaster nennen, was übersetzt so viel wie Grillmeister bedeutet. „Wobei zu sagen ist, dass BBQ nichts mit Grillen zu tun hat“, stellt Freitag klar.

Das Fleisch im Smoke BBQ gart bis zu 16 Stunden lang

„Das Garen im Smoker dauert bei uns je nach Fleischart und Dicke zwischen 12 und 16 Stunden. Die Kerntemperatur sollte bei 100 Grad Celsius liegen. Dabei gilt: Je niedriger die Temperatur, desto länger dauert das Garen und desto zarter und saftiger wird das Fleisch.“ Außerdem dürfe beim amerikanischen Barbecue eine wichtige Sache nicht fehlen: „Das Fleisch sprühen wir während des Garens regelmäßig mit einer Marinade ein.“ Das gebe dem Fleisch zusätzliches Aroma.

Für alle, die tiefer in die Materie einsteigen wollen, bietet das Smoke BBQ auch Kurse und Seminare an. Termine und weitere Infos könnt ihr hier einsehen.

Gäste kommen von weit her, um im Smoke BBQ zu genießen

Die Google-Rezensionen sprechen für sich. Das Restaurant erzielt bei rund 800 Bewertungen beachtliche 4,7 von 5 Sternen. Das scheint sich rumzusprechen, denn Gäste reisen aus ganz NRW und Deutschland an, um hier das BBQ zu genießen. Eine kleine Auswahl der Kommentare.

„Wir sind wegen eines Videos auf Youtube extra aus Stuttgart angereist.“

„Wie in Texas!“

„Endlich mal echtes BBQ aus einem richtigen Smoker!“

„Die besten Spareribs der Welt“

Auch Jonas Freitag und sein Team sind sich bewusst, dass ihr Konzept bundesweit Anklang findet: „Wir bekommen durchaus mit, dass unsere Gäste extra von weither gefahren kommen, um unser BBQ zu testen. Es heißt, unser Konzept und unsere Qualität sei deutschlandweit einmalig.“ Aber: „Zu meinem Leidwesen können wir nicht durchgehend das gleiche Angebot bieten, denn beim BBQ vergehen bekanntlich ziemlich viele Stunden – und ein Tag hat leider nur 24 davon. Da ist es besonders bedauerlich, wenn unsere Gäste beispielsweise speziell wegen unseren Briskets anfahren, die es wegen der zeitintensiven Zubereitung allerdings nur am Wochenende bei uns gibt.“

So sieht die Speisekarte im Smoke BBQ aus

Das Smokehouse bietet seinen Gästen folgende BBQ-Variationen:

Pulled Beef: Geräuchertes Black-Angus-Rindfleisch aus Australien, gezupft und vermengt mit BBQ-Marinade

Pulled Pork: Schweinefleisch aus dem Rheinland, gezupft und vermengt mit BBQ-Marinade

Beef Brisket: Rinderbrust, die bis zu 16 Stunden lang geräuchert wird

Spareribs: Marinierte und geräucherte Schweinerippchen

Chicken Wings: Marinierte und geräucherte Hühnerflügel

Sausage: Marinierte und geräucherte Schweinewurst

Auch eine vegetarische Option steht mit dem Veggie Burger auf der Karte. Außerdem werden verschiedene Beilagen, wie etwa selbstgemachte Pommes, amerikanisches Coleslaw und Smoked Baked Beans, sowie Desserts, wie zum Beispiel Cheesecake und Cookies, geboten.

Freitags persönlicher Favorit aus dem Smoker ist übrigens das Beef Brisket – ein besonders zartes Rinderbruststück aus dem Black Angus. „Es wird gerne als die Königsklasse des amerikanischen BBQ bezeichnet.“

Das sind die Preise für Pulled Beef und Co. im Düsseldorfer Smoke BBQ

Spareribs gibt es ab 9 Euro, Pulled Pork für 7,50 Euro und Pulled Beef für einen Euro mehr. Die Burger mit gezupftem Fleisch gibt es für unter 10 Euro.

(Nur) am Freitag bekommt ihr marinierte Chicken Wings aus dem Smoker-Ofen für 9,50 Euro und Beef Briskets für 12,15 Euro.

Beilagen gibt es ab 3 Euro, getoppte Fries, beispielsweise mit Pulled Beef, für 10,50 Euro.

Als süßer Abschluss wartet beispielsweise ein Cookie mit Schokoladenstückchen für 4 Euro auf euch.

So schmeckt es im Smoke BBQ

Soviel vorweg: Anspruchsvoll gestimmt durch die Lobeshymnen der Gäste, wurden die hohen Erwartungen ganz und gar erfüllt.

Die Ribs waren zart und konnten ohne Rückstand von den Knochen gelöst werden – so soll es sein. Die Marinade waren in der optimalen Mischung süß und rauchig.

Der Pulled Beef im Burger war zart und geschmackvoll mariniert. Nicht zu rauchig – aber auch nicht zu wenig. Dazu kamen karamellisierte Zwiebelchen. Das Briochebrötchen war fluffig, nicht trocken.

Der angemachte Beilagensalat kam mit frisch gegrillten Tomaten daher, als frische Komponente eine solide Wahl. Die Pommes, gemacht aus regionalen Kartoffeln, waren außen knusprig, innen locker-kartoffelig.

Der Cookie war noch warm, die Schokoladenstückchen leicht schmelzend. Ein gelungener Abschluss.

Darauf können sich Düsseldorfer BBQ-Fans freuen

„Im August sind wir wieder auf dem Düsseldorfer Gourmet Festival 2023 vertreten.“ Hier gilt allerdings das Prinzip: „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst.“

Im November wird dann wieder der US-Nationalfeiertag Thanksgiving gefeiert. „Dann garen wir Truthähne in unserem Smoker. Jedes Jahr aufs Neue ein Fest“, verspricht der Pitmaster.

Adresse Smoke BBQ: Mündelheimer Weg 31, 40472 Düsseldorf