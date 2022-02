Lichtmasten an der Düsseldorfer Rheinpromenade: Die Schuhe sind weg!

Seit Tagen baumelten Schuhpaare an den Lichtmasten rund um die Apollowiese. Doch jetzt sind Sneaker und Co. weg: Die Stadt hat die Aktion beendet, alle Schuhe an den Oberleitungen abgenommen. Wer dahintersteckt, bleibt vorerst ein Geheimnis.

>> Rätselhafte Leine mit Schuhen an der Düsseldorfer Rheinpromenade: Wer steckt dahinter? <<

Wie die „Rheinische Post“ berichtet, wurden die Schuhe aus Sicherheitsgründen abgenommen und anschließend entsorgt. So hätten Passanten durch herabfallende Exemplare verletzt werden können – gerade bei dem aktuell stürmischen Wetter. Doch auch die Stadt hat keine Antwort auf die Frage nach den Akteuren und spricht von „unbekannten Dritten“.

Insgesamt sechs provisorische Lichtmasten stehen an der Rheinuferpromenade in direkter Nähe zum unterirdischen Museum „KiT“ (Kunst im Tunnel) und dem Apollo Varieté Theater. Eigentlich sollen die Masten dafür sorgen, Personenansammlungen zu verhindern. Die Schuhe an den Stromleitungen zwischen den Masten hatte für Rätselraten bei den Düsseldorfern gesorgt. Protest-Aktion oder wahrscheinlich doch ein Gag der Skaterszene? Das wird vorerst ungeklärt bleiben.

