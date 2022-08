Lichterfest in Benrath in diesem Jahr ohne Feuerwerk

Nachdem am Freitag bereits einige große Events wegen eines Bombenfunds in Düsseldorf Pempelfort abgesagt werden mussten, gibt es am Samstag gleich den nächsten Dämpfer: Das fantastische Feuerwerk beim Lichterfest in Benrath musste kurzfristig abgesagt werden.

Das hat die Stiftung Schloss und Park Benrath am Freitagabend entschlossen – die Waldbrandgefahr sei aufgrund der extremen Trockenheit im Zusammenspiel mit einem großen Feuerwerk einfach zu hoch.

Das Lichterfest in Benrath ist komplett ausverkauft, dennoch müssen die Gäste jetzt nicht komplett in die Tonne blicken: Das Event findet weiterhin statt, inklusive des Auftritts der Düsseldorfer Symphoniker. Und ein Blick auf die bunten Wasserspiele auf der gesamten Länge des Spiegelweihers dürfte den ein oder anderen Besucher dann sicher auch für den Ausfall des Feuerwerks besänftigen.