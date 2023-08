Fotos: So schön ist das Düsseldorfer Lichterfest auf Schloss Benrath

Alle Jahre wieder lockt das Lichterfest Benrath in den Schlosspark. Das Highlight vieler Besucher ist wohl das große Picknick am Spiegelweiher mit direktem Blick auf die Licht- und Wasserspiele, die auf das Open-Air-Konzert der Düsseldorfer Symphoniker abgestimmt sind. Bei feinen Klängen erstrahlt das Ambiente in seinen schönsten Farben.

Klingt nach einer Feierlichkeit für alle Sinne. Die besten Momente vom Event findet ihr hier in unserer Galerie – viel Spaß!

