Kö-Bogen-Tunnel wird wegen Wartungsarbeiten nachts gesperrt

Der Kö-Bogen-Tunnel wird mal wieder renoviert. Wegen Installations- und Instandsetzungsarbeiten werden Autofahrer in den kommenden Nächten etwas Geduld mitbringen müssen. Denn in der zweiten und dritten Woche des neuen Jahres wird der Tunnel nachts gesperrt.

Los geht es bereits am Montag, den 8. Januar bis zum Freitagmorgen, den 12. Januar. Weiter geht es dann vom 15. bis zum 19. Januar, ebenfalls montags bis freitags. In den Tagen wird der Tunnel jeweils von 21 bis 5 Uhr dicht gemacht. Umleitungen werden ausgeschildert.

>> Düsseldorf: Vandalismus in der Rheinbahn – Instagram-Post zeigt Ausmaß <<

Im Detail sind von den Arbeiten die Tunnelarme des Süd-Nord-, Süd-West-, Nord-Süd-, Nord-West- und Nord-Ost-Tunnels sowie das Spindelbauwerk betroffen. Auch die Tiefgarage Libeskind ist an den betroffenen Tagen nur bis 21 Uhr geöffnet. Wer es verpasst, sein Auto vor 21 Uhr aus dem Parkhaus zu fahren, wird bis zum nächsten Morgen um 5 Uhr warten müssen. Das gleiche gilt auch für die Tiefgarage des Dreischeibenhauses und des KII/Schauspielhauses. Wer das Schauspielhaus besuchen möchte, sollte auf Busse und Bahnen umsteigen.

Wer vom Norden her kommt, der wird über die Maximilian-Weyhe-Allee, Hofgartenrampe, Oederallee in den Rheinufertunnel oder über die Jägerhofstraße, Jacobistraße, Tonhallenstraße und Oststraße in die Graf-Adolf-Straße gelotst. Aus dem Süden kommend werdet ihr über die Karl-Rudolf-Straße, Oststraße, Tonhallenstraße und Jacobistraße auf die Jägerhofstraße umgeleitet.