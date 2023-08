Verkehrs-Chaos in Düsseldorf droht: Kö-Bogen-Tunnel gesperrt – alle Infos

Wegen Wartungs- und Reparaturarbeiten wird der Kö-Bogen-Tunnel in den Nächten ab Montag, 4. September, bis Freitag, 8. September, jeweils in der Zeit von 21 bis 5 Uhr komplett gesperrt. Die letzte Sperrung endet am Freitag, 8. September, 5 Uhr. Eine Umleitungsempfehlung wird für den gesamten nächtlichen Zeitraum ausgeschildert.

Wann ist der Kö-Bogen-Tunnel gesperrt?

4. bis 8. September 2023

jeweils tägl. von 21 bis 5 Uhr

Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage Libeskind ist bis jeweils 21 Uhr möglich. Danach kann die Tiefgarage erst wieder ab 5 Uhr des Folgetages verlassen oder befahren werden. Das gleiche gilt für die Anlieger, die die Tiefgarage vom Dreischeibenhaus sowie die Tiefgarage vom KII/Schauspielhaus nutzen. Besuchern des Schauspielhauses wird empfohlen, mit Bussen oder Bahnen zur Vorstellung zu kommen oder auf andere Parkmöglichkeiten auszuweichen.

Im Detail warten, kontrollieren, reparieren und reinigen die Arbeiter die technischen Einrichtungen in den Tunnelarmen des Süd-Nord-, Süd-West-, Nord-Süd-, Nord-West- und des Nord-Ost-Tunnels sowie im Spindelbauwerk. Dazu muss die komplette Tunnelanlage Kö-Bogen eine Woche lang nachts gesperrt werden, teilt die Stadt Düsseldorf mit.