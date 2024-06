An einem Samstag nach Köln zu fahren, um auf Shoppingtour im Belgischen Viertel zu gehen oder um endlich einmal den Kölner Dom zu erklimmen. Die Vorstellung klingt idyllischer, als die Realität ist. Denn kaum hat man es als Nicht-Kölner geschafft, sich in der einzigen Millionenstadt in Nordrhein-Westfalen zurecht zu finden, zeigt sich das nächste Problem: die Parkplatzsuche.

Da es in der dichtbesiedelten Innenstadt mit ihren engen Gassen und vielen Sehenswürdigkeiten ein echtes Abenteuer sein kann, einen günstigen und vor allem freien Parkplatz zu finden, haben wir für euch einen ausführlichen Guide erstellt: Findet hier die günstigsten und zentralsten Parkplätze und Parkhäuser in Köln.

Die angegebenen Daten bezüglich Öffnungszeiten und Preisen wurden am 24. März 2021 gesammelt und auf ihre Aktualität überprüft.

Günstige Parkhäuser und Parkplätze in der Kölner Altstadt, am Dom und am Hauptbahnhof

Parkhaus Bazaar de Cologne am Wochenmarkt

Preis pro Stunde: 2 Euro von 6.00 Uhr – 20.00 Uhr

1,50 Euro von 20.00 Uhr – 2.00 Uhr

Tageshöchstsatz: 18 Euro

Adresse für das Navi: Große Brinkgasse 5 + 11, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag: 6.00 Uhr – 2.00 Uhr, Samstag und Sonntag: 8.00 Uhr – 2.00 Uhr

Website

Link zu Google Maps

Das Parkhaus Bazaar de Cologne, welches auf der Großen Brinkgasse unmittelbar zwischen der Ehren- und Mittelstraße gelegen ist, punktet nicht nur durch seine Sauberkeit und seine helle Beleuchtung: Mit einem Preis von 2 Euro pro Stunde in bester Innenstadtlage ist es verhältnismäßig günstig. Falls ihr einen Abend mit viel Kölsch in der Altstadt plant, aufgepasst! Das Parkhaus schließt bereits um 2 Uhr.

Parkhaus Groß St. Martin

Preis pro Stunde: 1,80 Euro von 9.00 Uhr – 19.00 Uhr

1 Euro von 19.00 Uhr – 9.00 Uhr

Tageshöchstsatz: 18 Euro

Adresse für das Navi: Große Neugasse, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Link zu Google Maps

Wer keinen Wert auf das Aussehen eines Parkhauses legt, sondern einfach nur günstig und zentral parken möchte, der ist hier genau richtig: Das Parkhaus Groß St. Martin ist direkt an der Philharmonie gelegen, jedoch ziemlich in die Jahre gekommen und dunkel. Ein Pluspunkt ist, dass das Parkhaus jeden Tag 24 Stunden geöffnet hat.

Parkhaus Alte Wallgasse

Preis pro Stunde: 2,50 Euro

Tageshöchstsatz: 27 Euro

Adresse für das Navi: Alte Wallgasse 31, 50672 Köln oder Magnusstraße 20, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Link zu Google Maps

Zwar ist dieses Parkhaus an der Alten Wallgasse/Magnusstraße auch nach den Renovierungsarbeiten noch ziemlich verwinkelt (vorsichtig also mit größeren Autos), dafür kann man hier jedoch Tag und Nacht zu einem guten Preis parken. Von dem Parkhaus aus habt ihr nicht nur eine gute Anbindung an die Altstadt, sondern auch an das nahegelegene Belgische Viertel.

Parkhaus Brückenstraße

Preis pro Stunde: 2,50 Euro von 8.00 Uhr – 20.00 Uhr

1,20 Euro von 20.00 Uhr – 8.00 Uhr

Tageshöchstsatz: 25 Euro

Adresse für das Navi: Ludwigstr. 1, 50667 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zu Google Maps



Das Parkhaus an der Brückenstraße ist sehr zentral zwischen Altstadt-Nord und Altstadt-Süd nahe dem Kolumba Museum gelegen. Besonders erfreulich für die Ladies unter euch: Das Parkhaus hat 70 Frauenstellplätze und ist sehr gut beleuchtet. Dazu hat es täglich 24 Stunden geöffnet.

Günstige Parkhäuser und Parkplätze im Belgischen Viertel in Köln

Parkhaus Maastrichter Straße

Preis pro Stunde: 2,50 Euro

Tageshöchstsatz: 25 Euro

Adresse für das Navi: Maastrichter Str. 10, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zur Google Maps

Von dem Parkhaus an der Maastrichter Straße im Belgischen Viertel seid ihr super schnell an allen Vintageshops und Restaurants, die das Belgische Viertel in Köln so besonders machen. Falls ihr in einer der coolen Bars in dem Veedel versacken solltet, kein Problem! Denn das Parkhaus hat Tag und Nacht geöffnet.

Außerdem ist die Location unter Kölnern ein echter Geheimtipp. Von dem Dach des Parkhauses habt ihr nämlich einen tollen Blick über die Dächer Kölns. Also, nur noch auf einen romantischen Sonnenuntergang warten und schon hat das Deck Potenzial zu einem Hotspots für mega Insta-Bilder zu werden!

Ampido Parkplatz Belgisches Viertel

Preis pro Stunde: 2,35 Euro von 7.00 Uhr – 21.00 Uhr

1,50 Euro von 21.00 Uhr – 7.00 Uhr

Tageshöchstsatz: 22,60 Euro

Adresse für das Navi: Bismarckstraße 21, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zu Google Maps

Der Parkplatz an der Bismarckstraße ist nicht nur sehr günstig, sondern auch super gelegen. Dafür ist er relativ klein. Vor 6.00 Uhr und nach 20.00 Uhr sind die Tore des Hinterhofes geschlossen und können nur durch den Link, den ihr bei der Online-Buchung erhaltet, geöffnet werden.

Tiefgarage Rudolfplatz

Preis pro Stunde: 2,50 Euro

Tageshöchstsatz: 25 Euro

Adresse für das Navi: Habsburgerring 9, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zu Google Maps

Die Tiefgarage am Rudolfplatz ist ein guter Startpunkt, um eines der zahlreichen Cafés oder Restaurants rund um die Richard-Wagner-Straße zu besuchen. Ein kleiner Nachteil ist, dass es teilweise etwas schlechter ausgeleuchtet ist. Vorsicht auch mit höheren Autos: Die Einfahrt ist nämlich nur 1,80 Meter hoch.

Günstige Parkhäuser und Parkplätze in Köln-Ehrenfeld

Tiefgarage am Barthonia Forum

Preis pro Stunde: 1,70 Euro

Tageshöchstsatz: 29 Euro

Adresse für das Navi: Vogelsanger Straße 84, 50823 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 7.00 Uhr – 22.00 Uhr, Sonntags geschlossen

Link zu Google Maps

Manche Parkplätze des Parkhauses am Barthonia Forum sind leider sehr verwinkelt, aber dafür ist die Tiefgarage sehr groß. Ihr werdet hier zu jeder Zeit mit hoher Wahrscheinlichkeit einen Parkplatz finden. Wen nicht stört, dass diese Parkmöglichkeit etwas in die Jahre gekommen ist, der ist hier für einen Abstecher nach Köln Ehrenfeld genau richtig.

Tiefgarage Neptunplatz

Preis pro Stunde: 0,90 Euro

Tageshöchstsatz: 8,60 Euro

Adresse für das Navi: Neptunstraße, 50823 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 7.00 Uhr – 1.00, Sonntag: 9.00 Uhr – 1.00 Uhr

Link zu Google Maps

Die Tiefgarage liegt direkt am Neptunplatz in Ehrenfeld und ist besonders am Freitag, wenn der wöchentliche Markt stattfindet, gut besucht. Ein echter Geheimtipp ist jedoch auch der Abendmarkt, auf dem ihr mittwochs von 16 bis 21 Uhr Lebensmittel oder auch so manch eine Leckerei kaufen könnt.

Günstige Parkhäuser und Parkplätze im Latin Quarter in Köln

Rewe Parkplatz Salierring

Preis pro Stunde: 2 Euro

Tageshöchstsatz: 29 Euro

Adresse fürs Navi: Salierring 47-53, 50677 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 7.00 Uhr – 21.30 Uhr

Link zu Google Maps

Der Parkplatz des Rewes am Salierring ist super gelegen, um das Latin Quarter zu erkunden. Aber aufgepasst und bloß nicht verlaufen – der Parkplatz schließt nämlich um 21.30 Uhr. Außerdem ist am Kassenautomaten nur Barzahlung möglich!

Parkplatz Zülpicher Platz

Preis pro Stunde: 1,86 Euro

Tageshöchstsatz: 21,45 Euro

Adresse fürs Navi: Zülpicher Platz 1, 50674 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zu Google Maps



Der Parkplatz, der direkt am Zülpicher Platz gelegen ist, ist leider sehr klein. Aber ein Blick vorab auf die Website lohnt sich. Vielleicht habt ihr Glück und ergattert ein Plätzchen für euren Wagen (das ihr übrigens ganz bequem online buchen könnt!).

Günstige Parkhäuser und Parkplätze in der Neustadt-Nord / am Mediapark

Tiefgarage Mediapark – Cinedom P1+2

Preis pro Stunde: 1,50 Euro

Tageshöchstsatz: 15 Euro

Adresse fürs Navi: Im Mediapark 1, 50670 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zu Google Maps

Falls ihr plant, dem Mediapark einen Besuch abzustatten und nicht länger als vier Stunden bleiben wollt, dann lohnt sich für euch der Kinotarif des Parkhauses: Hier bezahlt ihr von Montag bis Freitag (18:30 Uhr – 23.30 Uhr), Samstags (13.30 Uhr – 23.30 Uhr) und Sonntags (10.30 Uhr – 23.30) pauschal 2,50 Euro für vier Stunden.

Tiefgarage am Kaiser-Wilhelm-Ring

Preis pro Stunde: 1,50 Euro

Tageshöchstsatz: 15 Euro

Adresse fürs Navi: Kaiser-Wilhelm-Ring, 50672 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Link zu Google Maps

Direkt an der Grenze zur Altstadt liegt die Tiefgarage am Kaiser-Wilhelm-Ring. Dadurch seid ihr super flexibel – egal, ob ihr in die Neustadt, in das Belgische Viertel, in die Altstadt oder zum Mediapark wollt.

Günstige Parkhäuser und Parkplätze in Köln-Deutz

Parkplatz Köln Messe/Deutz

Preis pro Stunde: 2,95 Euro

Tageshöchstsatz: 23,45 Euro

Adresse für das Navi: Charles-de-Gaulle-Platz 1-3, 50679 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zu Google Maps

Falls ihr plant, Köln von der anderen Rheinseite zu bewundern, ist der Parkplatz am Charles-de-Gaulle-Platz perfekt gelegen für euch. Er befindet sich ein kurzes Stück hinter der Hohenzollernbrücke und sowohl der berühmte Kölner Tanzbrunnen als auch die Lanxess-Arena sind von hier fußläufig zu erreichen. Einen Platz für euren Wagen könnt ihr online auf der Website buchen.

Parkplatz an der Teutonenstraße

Preis pro Stunde: 2 Euro

Tageshöchstsatz: 4 Euro

Adresse für das Navi: Teutonenstraße 6, 50679 Köln

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Link zu Google Maps

Der etwas versteckt gelegene Parkplatz an der Teutonenstraße in Deutz liegt weiter südlich an der Severinsbrücke. Falls ihr das Schokoladenmuseum besuchen wollt, müsst ihr von hier aus lediglich die Brücke überqueren. Für einen Tagesausflug ist diese Parkmöglichkeit durchaus zu empfehlen, jedoch ist sie vor allem Nachts durch ihre versteckte, schlecht einsehbare Lage prädestiniert für Einbrüche.

Günstige Parkhäuser und Parkplätze in Köln-Mülheim

Tiefgarage Mülheim

Kosten pro Stunde: 0,90 Euro

Tageshöchstsatz: 8,60 Euro

Adresse fürs Navi: Jan-Wellem-Straße 2, 51065 Köln

Öffnungszeiten: Montag bis Samstag: 6.00 Uhr bis 22.00 Uhr, Sonntags geschlossen

Link zu Google Maps

Wer genug von Hipster-Vierteln und Innenstadt hat, der wird mit Sicherheit von den starken Kontrasten, denen man in Köln Mülheim begegnet, begeistert sein. Das Veedel, das immer noch als Problembezirk gilt, erlebt einen Wandel: Neue Cafés, Kneipen und Kunst-Hotspots (wie das auf der Deutz-Mülheimer-Straße befindlichen KunstWerk) ziehen immer mehr Besucher an. Und als wäre das noch nicht genug, gibt es viele günstige Parkplätze und Parkhäuser in Köln Mülheim, wie das an der Jan-Wellem-Straße.

Wichtig: Die Tiefgarage schließt um 22 Uhr. Falls ihr also nicht plant, in Köln zu übernachten, solltet ihr euch vorher wieder auf den Heimweg gemacht haben.

Parkhaus Carlswerk

Kosten pro Stunde: 1,50 Euro

Tageshöchstsatz: 8 Euro

Adresse fürs Navi: Schanzenstraße 6-20

Öffnungszeiten: Tag und Nacht geöffnet

Website

Link zu Google Maps

Das Parkhaus am Carlswerk liegt zwar etwas versteckt, bietet dafür aber eine super Lage. Denn sowohl das Palladium als auch das E-Werk sind nur ein paar Meter entfernt. Deshalb bietet der Parkhausbetreiber auch einen fairen Konzerttarif von 4,50 Euro an. Ihr seid erst spät von eurem Konzert zurück? Kein Problem – das Parkhaus ist sehr gut ausgeleuchtet und hat täglich 24 Stunden geöffnet.

Günstige Parkhäuser und Parkplätze am Flughafen Köln/Bonn

Praktische Links zur Anreise und zum Parken am Köln-Bonner Flughafen:



Wie an vielen anderen Flughäfen sind auch am Köln-Bonner Flughafen die Parkkosten am ziemlich hoch. Dabei lohnt es sich, nach Alternativen Ausschau zu halten, wie beispielsweise einem Shuttle-Service. Diese Services inklusive Parkgebühr gibt es für eine Woche bereits ab 30 Euro zu buchen.

Die Langzeitparkplätze am Flughafen direkt sind dagegen wesentlich teurer. Hier bezahlt ihr – je nach Entfernung zum jeweiligen Terminal – für eine Woche zwischen 50 und 100 Euro. Falls ihr nur vorfahrt und nicht parken müsst, ist dies für zehn Minuten kostenlos. 15 Minuten hingegen kosten bereits stattliche 5 Euro.

Es lohnt sich also, einen Shuttle-Service zu buchen oder sogar vom Kölner Hauptbahnhof die S-Bahn-Linie 13 oder den Regionalexpress 8 zum Flughafen zu nehmen, die euch in etwas über zehn Minuten kostengünstig an euer Ziel bringen.

