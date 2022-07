Kö-Bogen-Tunnel gesperrt: Alle Infos zur Dauer der Sperrung und den Umleitungen

Autofahrer, die regelmäßig in der Düsseldorfer Innenstadt unterwegs sind, müssen sich in den kommenden Tagen auf eine Sperrung und ggf. auch auf sich stauenden Verkehr einstellen: Der Kö-Bogen-Tunnel ist an mehreren Tagen gesperrt.

In erster Linie ist der Kö-Bogen-Tunnel gebaut worden, um die Verkehrslage in der Düsseldorfer Innenstadt durch den unterirdisch verlaufenden Verkehr zu entspannen. Nun sind Autofahrer – zumindest für einige Tage – dazu gezwungen, überirdisch durch die Stadt zu fahren. Denn: Es stehen Wartungs-, Kontroll-, Reinigungs- und Reparaturarbeiten am kompletten Kö-Bogen-Tunnel an.

Kö-Bogen-Tunnel nachts gesperrt – darauf müssen Autofahrer achten

Damit es aber kein komplettes Verkehrschaos in Düsseldorf gibt, werden diese Arbeiten in den verkehrsberuhigteren Zeiten abends und nachts vorgenommen. Die Sperrung beginnt am Mittwoch, 13. Juli, und geht bis Freitag, 15. Juli, jeweils von 21 Uhr abends bis 5 Uhr morgens. In diesen Zeiträumen ist die komplette Tunnelanlage gesperrt.

Die Umleitungen im Zeitraum der Sperrungen:

Von Norden aus: Über die Maximilian-Weyhe-Allee, Heinrich-Heine-Allee, auf die Kasernenstraße in die Steinstraße bzw. über die Jägerhofstraße, Jacobistraße, Tonhallenstraße und Oststraße in die Steinstraße

Von Süden aus: Über die Oststraße, Tonhallenstraße und Jacobistraße auf die Jägerhofstraße

Die Sperrung hat auch Einfluss auf die Nutzung mehrerer Tiefgaragen: Bei den Tiefgaragen Libeskind, Dreischeibenhaus und KII/Schauspielhaus ist die Ein- und Ausfahrt an den Sperrungstagen bis 21 Uhr möglich. Auch hier gilt dann aber die jeweils achtstündige Sperrung bis 5 Uhr morgens.

