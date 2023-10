Wichtige Wartungsarbeiten: Düsseldorfer Kö-Bogen-Tunnel wird kommende Woche gesperrt

Die Tunnelanlage unter dem Düsseldorfer Kö-Bogen wird in der kommenden Woche vom 23. Oktober bis zum 27. Oktober nachts gesperrt. Ein Brandschutztor im Parkhaus des Dreischeibenhauses muss ausgetauscht werden, zudem fallen verschiedene Installationsarbeiten an. Diese Arbeiten sollen im Zeitraum zwischen 21 und 5 Uhr nachts erledigt werden. Eine Umleitung für betroffene Autofahrer wird ausgeschildert.

Im Detail betrifft das die Tunnelarme des Süd-Nord-, Süd-West-, Nord-Süd-, Nord-West- und Nord-Ost-Tunnels. Ebenso betroffen ist auch das Spindelbauwerk. Die Tiefgarage Libeskind bleibt in der Woche der Sperrung jeweils bis 21 Uhr geöffnet. Wer später sein Auto abholen oder parken möchte, muss dann bis 5 Uhr in der Früh warten.

Ebenso betroffen sind auch die Tiefgaragen des Dreischeibenhauses und des KII/Schauspielhaus. Auch hier können zwischen 21 und 5 Uhr keine Autos ein- und ausfahren. Daher sollten Besucher des Schauspielhauses in der Zeit am besten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu den Vorstellungen kommen oder andere Parkmöglichkeiten in Betracht ziehen.