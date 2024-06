Für Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten an den technischen Einrichtungen muss die komplette Tunnelanlage Kö-Bogen in der in der Nacht von Donnerstag, 6., auf Freitag, 7. Juni, von 21 bis 5 Uhr gesperrt werden. Umleitungen sind ausgeschildert.

Gearbeitet wird in den Tunnelarmen des Süd-Nord-, Süd-West-, Nord-Süd-, Nord-West- und Nord-Ost-Tunnels sowie im Spindelbauwerk. Die Ein- und Ausfahrt der Tiefgarage Libeskind bleibt bis 21 Uhr erhalten. Danach kann erst wieder ab 5 Uhr die Tiefgarage verlassen werden sowie hineingefahren werden.

Schauspielhaus-Besucher sollten den Tunnel umfahren oder den ÖPNV nutzen

Das gleiche gilt für die Anlieger, die die Tiefgarage vom Dreischeibenhaus und die Tiefgarage vom KII/Schauspielhaus nutzen. Die Parkhausbetreiber wurden bereits im Vorfeld darüber informiert. Insbesondere wird Besuchern des Schauspielhauses empfohlen, mit dem ÖPNV zur Vorstellung zu kommen oder auf andere Parkmöglichkeiten auszuweichen.

Eine entsprechende Umleitungsempfehlung ist für den Zeitraum ausgeschildert. Sie erfolgt über die Maximilian-Weyhe-Allee, Hofgartenrampe, Oederallee in den Rheinufertunnel beziehungsweise über die Jägerhofstraße, Jacobistraße, Tonhallenstraße und Oststraße in die Graf-Adolf-Straße. Von Süden aus geht es über die Karl-Rudolf-Straße, Oststraße, Tonhallenstraße und Jacobistraße auf die Jägerhofstraße.

