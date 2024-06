Festnahme in Ratingen: Vier mutmaßliche Autodiebe gefasst

Dank eines wachsamen Zeugen konnte die Polizei in Ratingen am Sonntag, dem 2. Juni 2024, einen bedeutenden Erfolg erzielen. Die Beamten nahmen vier mutmaßliche Autodiebe fest und stellten drei gestohlene Fahrzeuge sicher. Die festgenommenen Männer sind niederländische Staatsbürger im Alter zwischen 26 und 35 Jahren.

Gegen 8.30 Uhr bemerkte der Zeuge vier Personen, die sich an zwei Toyota RAV 4 zu schaffen machten. Diese Fahrzeuge mit niederländischen Kennzeichen waren auf einem Parkplatz eines Discounters in Homberg geparkt. Die informierte Polizei stoppte daraufhin einen Seat Ibiza, ebenfalls mit niederländischem Kennzeichen, in dem die Verdächtigen unterwegs waren.

Autos waren als gestohlen gemeldet

Die vier Toyotas waren wenige Tage zuvor in den Niederlanden als gestohlen gemeldet worden. Eine sofort eingeleitete Nahbereichsfahndung führte zum Auffinden eines weiteren Toyota RAV 4. Alle drei Fahrzeuge wurden beschlagnahmt, die festgenommenen Personen dem Haftrichter vorgeführt.

Am Nachmittag gelang es der Polizei, den vierten flüchtigen Täter, einen 28-jährigen Niederländer, zu fassen. Die weiteren Ermittlungen übernahm die Kriminalpolizei. Die mutmaßlichen Diebe mussten sich am folgenden Tag vor dem Haftrichter verantworten.

