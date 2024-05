Diebe klauen Auto in Hilden: Polizei sucht Zeugen

Ein grauer Toyota Auris wurde in der Nacht zum 2. Mai 2024 in Hilden entwendet. Der Vorfall ereignete sich auf einem Parkplatz an der Händelstraße. Die Polizei Mettmann hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen des Diebstahls.

Der Besitzer des Fahrzeugs hatte den sieben Jahre alten Hybrid am 1. Mai gegen 20 Uhr dort abgestellt. Als er am folgenden Morgen um 7.40 Uhr zurückkehrte, musste er das Fehlen seines Wagens feststellen. Der Toyota trug ein Kennzeichen aus Düsseldorf und hatte einen geschätzten Wert von etwa 13.000 Euro.

Diebstahl in Hilden: Toyota Auris verschwunden

Die Polizei steht vor einem Rätsel, wie der Diebstahl des Toyota Auris mit Düsseldorfer Kennzeichen durchgeführt wurde. Sie hat ein Strafverfahren eingeleitet und das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Bisher fehlen konkrete Anhaltspunkte zu den Tätern oder dem Verbleib des Autos.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Wer in der fraglichen Nacht verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Standort des gestohlenen Toyota machen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Hilden unter der Telefonnummer 02103 / 898-6410 zu melden.