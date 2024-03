Kitas in Düsseldorf: Tausende Mitarbeitende erhalten Gehaltserhöhung

Es sind ausnahmsweise einmal gute Nachrichten im Zusammenhang mit den Kitas in Düsseldorf: Insgesamt sollen rund 1000 Erzieherinnen- und Erzieherstellen und etwa 300 Stellen in der Kinderpflege in ihren Entgeltgruppen im öffentlichen Sozial- und Erziehungsdienst höhergruppiert werden. Das verkündete Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller im Rahmen einer Personalversammlung am Dienstag, dem 19. März 2024.

Noch besser: Das höhere Gehalt greift rückwirkend zum 1. Februar – ein nettes Osterei, welches die Stadt seinen Mitarbeitern in den bunt geschmückten Osterkorb legt.

„Erzieherinnen und Erzieher haben mit erheblichen Belastungen und pädagogischen Herausforderungen zu kämpfen und werden massiv mit dem Fachkräftemangel konfrontiert. Wir als Landeshauptstadt möchten die Kolleginnen und Kollegen und ihre verantwortungsvollen Aufgaben entsprechend honorieren und werden diesen Berufszweig darum höhergruppieren“ fasste OB Keller die Situation zusammen.

>> „Bundesweiter Spitzenreiter“: Wo Eltern in NRW am meisten für die Kita bezahlen müssen <<

Die Höhergruppierung bedeutet für die betroffenen Mitarbeiter aber nicht nur eine Gehaltssteigerung: Auch die Anerkennung ihrer Fachkompetenz und ihres Einsatzes stehen im Vordergrund der Umstellung. Die Landeshauptstadt Düsseldorf würdigt ihr Engagement, zeigt wie wichtig Qualität in der Kindertagesbetreuung ist und setzt ein starkes Zeichen für die Bedeutung sozialer Berufe.