Rheinkirmes-Fotos: Verstärkung für Theo Fitsos im Uerige Zelt am Samstag, 22. Juli

Der letzte Samstag auf der Rheinkirmes und ein famoser Abend im Uerige Zelt: DJ Theo Fitsos übergab die Decks überraschend an zwei Nachwuchs-DJs, welche sich binnen weniger Minuten als extrem kompetente Spaßkanonen herausstellten und nochmal volle Kanüle Vollgas gaben. So konnte die die Menschenmenge fröhlich bis tief in die Nacht feiern. Die schönsten Bilder der Party findet ihr in unserer Galerie. Viel Spaß!

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<