„Fresh Music Live“ im Schlösser Zelt am Samstag, 22. Juli – alle Fotos

Im Rausch der Musik und bunten Lichter tanzte das gesamte Schlösser Zelt am Samstag bis tief in die Nacht: „Fresh Music Live“ lieferten mal wieder eine höchst eindrucksvolle Show ab, während sich die glücklichen Kirmesgäste in den Armen lagen. Herrlich! Wir zeigen die schönsten Bilder des Abends in unserer Galerie.

Alle Party-Fotos aus Düsseldorf findet ihr hinter diesem Link:

>> Düsseldorf: Die aktuellen Partyfotos aus Sir Walter, Sub & Co. <<

Noch auf der Suche nach weiteren Events und Partys? Dann solltet ihr unbedingt mal hier vorbeischauen:

>> Düsseldorf: Die besten Wochenend-Tipps, Events und Freizeitangebote <<