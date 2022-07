„Layla“ auf der Rheinkirmes: Hier wird das Lied trotzdem gespielt – Besucher rasten aus

In den Tagen vor der ersten Rheinkirmes nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause hat es plötzlich nur noch ein Thema gegeben – der Nummer-eins-Song „Layla“. Aufgrund seines Textes sollte er eigentlich auf der Rheinkirmes 2022 nicht gespielt werden. Nun ist das Volksfest gestartet. Das Lied wurde trotzdem immer wieder gespielt und die Besucher hatten sichtlich ihren Spaß daran.

In den vergangenen Tagen dürften viele Düsseldorfer das Gefühl gehabt haben, aktuell gebe es nach zwei Corona-Jahren nur eine Einschränkung. Es soll gefeiert werden – aber ohne „Layla“. Der Schlagersong wurde von vielen wegen seines sexistischen Textes kritisiert. Dazu hieß es zwischenzeitlich, das Lied solle komplett von der Rheinkirmes verbannt werden. Bundesweit wurde diskutiert – ist das der richtige Schritt oder ist es nur Zensur, die an erzkonservative Zeiten erinnert?

>> Rheinkirmes Düsseldorf 2022: Alle Infos zu Fahrgeschäften, Partys und Bierzelten <<

Rheinkirmes 2022: Düsseldorfer DJs spielen „Layla“ und Besucher rasten aus

Am Freitag ist die Rheinkirmes 2022 gestartet und auch in den Festzelten ging es zum Start ins Wochenende gleich heiß her – und „Layla“ war mittendrin. Auch diejenigen, die am Freitag nicht selbst auf dem Kirmesplatz dabei waren, können das über Social Media mitverfolgen. Einige Videos sind aufgetaucht, wie das Lied gespielt wurde. Wie „Bild“ berichtet, zählte DJ Marc Pesch zu den Kirmes-Acts, die vielen Besuchern, das gaben, was sie wollte – Mitgrölen zu „Layla“. Er postete auch selbst ein Video davon:

Auch aus der Alpenwelt hat es ein Video, bei dem lautstark zu dem Song von DJ Robin und Schürze mitgesungen wird, ins Netz geschafft. Hat da der ein oder anderen Rheinkirmes-Besucher nach der Diskussion der vergangenen Tagen noch umso inbrünstiger mitgesungen? Denn auch viele Düsseldorfer DJs waren sich im Vorfeld einig – Zensur sei keinesfalls der richtige Schritt. So postete auch DJ Theo Fitsos aus dem Uerige ein Instagram-Video, wie er „Layla“ spielt. „Wer Spaß hat, soll Spaß haben, wer nicht, der nicht“, schrieb er dazu.

>> „Layla“ auf Rheinkirmes unerwünscht: So reagieren die Düsseldorfer DJs auf Wirbel zum Ballermann-Hit <<

„Layla“-Diskussion: User lobt „freiheitliches Düsseldorf ohne Zensur“

Ein Twitter-User, der ebenfalls ein „Layla“-Video postete, schrieb dazu passend: „Danke @Duesseldorf, dass du nicht den ewig Gestrigen nachgibst, sondern für ein weltoffenes und freiheitliches Düsseldorf ohne Zensur stehst. Wir lieben dich <3“. Auch so kann man die aufgeheizte Diskussionskultur der vergangenen Tage doch besänftigen.

Danke @Duesseldorf, dass du nicht den ewig Gestrigen nachgibst, sondern für ein weltoffenes und freiheitliches Düsseldorf ohne Zensur stehst. Wir lieben dich <3#Layla #freelayla #Rheinkirmes pic.twitter.com/aHwC9u5ztY — Alex C (@Consultojito) July 15, 2022

Die Rheinkirmes hat aber gerade erst begonnen. In den kommenden acht Tagen werden noch viele Partys gefeiert und „Layla“ vermutlich noch ziemlich häufig über die Lautsprecher zu hören sein. Was gehört in Düsseldorf zu einer Rheinkirmes-Party dazu? Altbier! Hier geben wir euch einen Überblick, wie viel ein Alt bei der Rheinkirmes 2022 in den Brauereien kostet.

>> Rheinkirmes 2022: Hier findet ihr die Altbier-Brauereien auf dem Kirmesplatz – mit Lageplan <<