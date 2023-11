Köln oder Düsseldorf: In welcher Stadt ist das Bier an Karneval am günstigsten?

Karneval steht in Düsseldorf und Köln vor der Tür – selbstverständlich dürfen da ein paar Gläser Bier nicht fehlen. Die Zeiten, in denen es eine Stange Kölsch oder ein Glas Altbier für 2 Euro gab, sind allerdings in vielen Kneipen längst vorbei. Mancherorts verlangen Gaststätten mittlerweile über 3 Euro für ein Bierchen.

In welcher Karnevalsstadt müssen Jecken und Narren am meisten für ihr Lieblingsgebräu zahlen? Kommt man mit Altbier oder Kölsch günstiger weg? Wir haben die Bierpreise in den beliebtesten Partykneipen in Düsseldorf und Köln verglichen.

So viel zahlt ihr in Düsseldorf für einen Liter Altbier

Für den Düsseldorfer Altbier-Preisvergleich haben wir acht Kneipen genauer unter die Lupe genommen. Einige Ausschänke, beispielsweise das Füchschen oder das Zum Schlüssel, haben ihre Preise bereits zum Anfang des Jahres aufgrund von gestiegenen Strom- und Personalkosten anheben müssen. Für Jecken, die in der Landeshauptstadt den 11.11 feiern wollen, heißt das, dass sie zum Beginn dieser Karnevalssession in vielen Lokalen tiefer in die Tasche greifen müssen.

Im eben erwähnten Zum Schlüssel stieg der Bierpreis demnach von 2,60 für ein 0,25l-Glas Altbier auf 2,70 Euro. Im Füchsen müssen Narren jetzt sogar statt 2,70 Euro knackige 2,85 Euro für ein 0,25l-Glas Alt zahlen. Besonders teuer ist der Preis jedoch im Naseband’s. Hier kostet euch das 0,25l-Glas saftige 3,20 Euro!

In der KreuzherrenEcke bleibt der Bierpreis jedoch wohl vorerst beim alten. So weist die Getränkekarte der Kultkneipe keine Preissteigerungen auf und bietet Jecken das Frankenheim Alt für 2 Euro an – jedoch im kleinerem 0,2l-Glas. Auch im Engel gibt es das Alt in der kleinen 0,2l-Glas-Variante für preiswerte 2,05 Euro.

Rechnet man die Preise für einen Liter Altbier hoch, zahlen Düsseldorfer Jecken am 11.11 im Durchschnitt etwa 11 Euro für einen Liter des Traditionsbieres. Damit kommen sie günstiger bei weg, als auf dem diesjährigen Oktoberfest. Dort kostete ein Liter zwischen 12,60 Euro und 14,90 Euro.

Das kostet ein Liter Kölsch in der Domstadt

Auch Kölner Narren müssen zum diesjährigen Karnevalsauftakt mehr Geld für eine Stange Kölsch in die Hand nehmen. So erhöhte unter anderem das Reissdorf am Hahnentor seinen Preis von 2 Euro auf 2,20 Euro für das Kölner Bier. Dennoch bekommt ihr das Kölsch hier im Tonight-News-Vergleich, für den elf Bars der Stadt ins Visier genommen wurden, noch am günstigsten. Wie lange die Ausschänke diesen Spottpreis noch halten kann, ist jedoch ungewiss. Sehr viel Geld auf den Tisch legen müssen Jecken hingegen im Maritim Hotel. Hier kostet euch das Bier im 0,2l-Gläschen ganze 3 Euro!

Auf einen Liter hochgerechnet bezahlt ihr in der ganzen Stadt etwa 13,81 Euro für einen Liter Kölsch.

Düsseldorf oder Köln: Wo ist das Bier an Karneval günstiger?

Im Vergleich zu Düsseldorf müssen Kölner Narren und Jecken in diesem Jahr zum Beginn der Karnevalssession tiefer in die Taschen greifen.

Ob das nun eine Karnevalsflucht zur Folge hat, bleibt allerdings fraglich. Schließlich unterscheiden sich die beiden Traditionsbiere sehr in ihrem Geschmack und Aussehen. Zudem bleibt ein Kölner Karnevalsist seinem Kölsch auch sicherlich bei höherem Bierpreis treu.