Karneval in Düsseldorf: Sir Walter zu Altweiber – alle Fotos

25. Februar 2022

Und die Hände zum Himmel: Endlich ist wieder Karneval in Düsseldorf! Die gute Altweiber-Laune schwappte an diesem Abend auch mit Vollgas an die lange Bar im Sir Walter, wo ordentlich gefeiert, geflirtet und geschunkelt wurde. Wir zeigen die Fotos des Abends und der Nacht.