Karneval in Düsseldorf

Karneval Düsseldorf: Wagenbauer Jacques Tilly gerät in die Kritik – „kann ich gut vertragen“

13. Februar 2024

Der Düsseldorfer Karnevalswagenbauer Jacques Tilly hat am Rosenmontag mit seinen provokanten Motiven viel Aufmerksamkeit erregt. Kinderschützer finden jedoch scharfe Kritik, mit der Tilly scheinbar umzugehen weiß.

Der Mottowagen, der Russlands Präsidenten Putin zeigt, der im Military-Outfit auf dem Boden kniet und die Hände auf den Kopf des russischen Patriarchen legt, der sich an Putin schmiegt, unter dem Motto "From Russia With Love", fährt im Rosenmontagszug durch die Menschenmenge feiernder Karnevalisten. Foto: Federico Gambarini/dpa