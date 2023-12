Nach über zehn Jahren: Beliebte Installation im Düsseldorfer K21 wird abgebaut

Jahrelang gehörte es zum Repertoire der Kunstsammlung NRW, besser bekannt als K21, nun muss sich das Düsseldorfer Museum von seinem beliebten Ausstellungsstück trennen: Nach über zehn Jahren wird die Installation „In Orbit“ bald abgebaut. Hierbei handelt es sich um ein großflächiges Netz unter der Glaskuppel im Ständehaus, welches beklettert und begangen werden kann.

>>Kunst in Düsseldorf: Begehbare Stahlnetzkonstruktion im K21<<

Die Attraktion lockte in der Vergangenheit zahlreiche Besucher in das K21, knapp eine Millionen Menschen sollen sich auf die Installation in 25 Metern Höhe gewagt haben. Das Team der Kunstsammlung NRW hat sich nun jedoch zusammen mit dem Künstler Tomás Saraceno für den Abbau des Publikumsmagneten entschieden. Der Grund: Die Installation muss komplett überholt werden.

Attraktion im K21 kann noch bis Anfang 2024 besucht werden

Da die Ausstellung jedoch zur Sammlung des K21 gehört, besteht die Möglichkeit, dass sie in Zukunft erneut aufgebaut wird. Alle, die sich noch vor dem Abbau ein Bild von „In Orbit“ machen wollen, haben bis zum 7. Januar 2024 Gelegenheit dazu.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Kunstsammlung NRW (@kunstsammlungnrw)

Im kommenden Jahr warten neue Highlight in der Kunstsammlung NRW auf Besucher. Dazu zählen im Frühjahr beispielsweise Ausstellungen von Wassiliy Kandinsky und Hilma af Klint, im Herbst Werke von Yoko Ono und Fotografien von Schaupieler Lars Eidinger.