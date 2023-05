Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Diese Sonderangebote lohnen sich für Besucher

Am Japan-Tag strömen hunderttausende Besucher nach Düsseldorf, um gemeinsam das japanische-deutsche Freundschaftsfest zu feiern und mit dem größten japanischen Feuerwerk außerhalb Japans ausklingen zu lassen. Selbstverständlich wittern im Rahmen der Feierlichkeiten auch Gastro- und Store-Betreiber die Kaufkraft der Anreisenden – und locken mit zahlreichen Angeboten.

An diesen Orten könnt ihr Vergünstigungen, Angebote und besondere Aktionen erwarten!

Deals zum Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Kostenloser Eintritt im EKO-Haus

Das 1993 eröffnete EKO-Haus gilt als Zentrum der japanischen Kultur in Düsseldorf. Die Location in Niederkassel bietet einen buddhistischen Tempel, japanische Gärten und ein Haus in traditionell-japanischem Baustil mit einem Teeraum. Im Rahmen des Japan-Tags 2023 werden euch von 13 bis 18 Uhr verschiedene Einblicke gewehrt. Startet doch mit einer Tour im Tempelgarten und nehmt Platz in eine kurze Rezitation – jeweils stündlich zwischen 13.30 und 16.30 Uhr.

Danach empfehlen wir euch einen Gang in die Ausstellung „Es weilt im Inneren“ des japanischen Künstlers Hagino Masaki sowie „Vergängliche Welt auf Holzschnitt (Ukiyo-e) und Kimono“.

Adresse: Brüggener Weg 6, 40547 Düsseldorf

Deals zum Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Gratis Eintritt in der Nachtresidenz

Der beliebte Nachtclub in der Düsseldorfer Innenstadt lädt am Samstag zum „Cookies & Cream Japan-Tag Special“. Eine mehr als angemessene Location für eure After-Japan-Tag-Feuerwerk-2023-Party! Die DJs sorgen mit einem Mix aus House, Charts, R’n’B und Hip Hop für die beste Partystimmung im Kuppelsaal. Einlass ist ab 18 Jahren, der Dresscode lautet „always elegant, classic und chic“. Der Eintritt ist frei!

Adresse: Bahnstraße 13-15, 40212 Düsseldorf

Deals zum Japan-Tag 2023 in Düsseldorf: Ausverkauf in der Takagi-Buchhandlung

Schnäppchenjäger aufgepasst: Während des Japan-Tags 2023 findet der Räumungsverkauf der Takagi-Buchhandlung auf der Oststraße in Little Tokyo statt. Bis zu 60 Prozent Rabatt auf Manga, Merch und mehr werden versprochen. Geöffnet hat das Geschäft für euch am Samstag, 13. Mai, von 10.30 bis 19 Uhr. Der Ausverkauf wegen Filialschließung läuft noch bis zum 31. Mai.

Das Geschäft im zweiten Takagi auf der Immermannstrasse 31 und im Webshop bleibt übrigens weiter bestehen.

Adresse: Oststraße 105, 40210 Düsseldorf

