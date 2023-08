Düsseldorf

Mode-Influencer sorgt für Massenauflauf auf der Düsseldorfer Schadowstraße

11. August 2023

Am Donnerstagnachmittag verwandelte sich die Schadowstraße in eine Bühne für den Mode-Influencers Justin Fuchs. Eine einzige Ankündigung zog Tausende Jugendliche in die Innenstadt.